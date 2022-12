Un thermomètre qui flirte avec le zéro, des maisons et des appartements de plus en plus frais, des poitevins peuvent avoir recours à des appareils d'appoints, comme les barbecues, brasero ou groupe électrogène pour chauffer leur logement mais attention aux risques d' intoxication au monoxyde de carbone préviennent les autorités sanitaires.

Dans le Poitou, les pompiers précisent que ces pratiques peuvent entraîner une intoxication grave voire mortelle au monoxyde de carbone. Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications au niveau national dont une centaine de décès qui peuvent être évités par des gestes simples.

Aérer votre logement au moins 10 mn par jour

Le SDIS des Deux-Sèvres rappelle que les principaux chauffages concernés sont ceux qui fonctionnent au gaz et la première des précautions c'est de faire ramoner votre conduit d'évacuation et vos installations de chauffage par des professionnels. Concernant les cheminées on vous encourage à le faire deux fois par an, une fois à l'automne avant "la première chauffe" et une seconde fois après la saison hivernale. Ultime conseil : aérer votre logement au moins 10 mn par jour.