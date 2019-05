Tiques : prévenir et détecter la maladie de Lyme

Bessoncourt, France

Attention aux tiques. Ces petites bêtes peuvent transmettre de nombreuses bactéries dont la maladie de Lyme. À l'occasion de la journée nationale contre la maladie de Lyme, un stand de prévention de l'association France Lyme a été installé dans le centre commercial Auchan Belfort Bessoncourt ce samedi.

Un diagnostic compliqué

La maladie de Lyme peut provoquer de fortes douleurs articulaires, des paralysies, de l'anxiété et bien d'autres symptômes. Mais elle est encore mal détectée par de nombreux médecins et donc mal traitée. Le diagnostic prend souvent des années.

Didier est venu de Pont-de-Roide-Vermondans. Il s'est déplacé spécialement pour demander des renseignements car il pense être atteint de la maladie de Lyme mais le dépistage est très compliqué. Les résultats de ses tests varient constamment. "Après une prise de sang on me dit que c'est positif, la suivante on me dit que c'est négatif. Mon médecin traitant ne sait pas vers qui m'orienter et je ne sais pas où j'en suis" dit-il démuni.

Le cas de Didier n'est pas un cas isolée explique Annie Julliard, responsable de la section Franche-Comté de l'association France Lyme : "C'est une maladie qui a énormément de symptômes différents donc qui imite énormément de maladies et les médecins s'y perdent totalement."

Toute la journée, Annie Julliard et les autres membres de l'association - tous touchés plus ou moins directement par la maladie de Lyme - ont donné des conseils aux visiteurs et ont orienté les personnes atteintes vers des spécialistes pour les sortir "d'une errance médicale infernale."

Les visiteurs ont afflué toute la journée vers le stand. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Des tiques de démonstration plongées dans du formol. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Quelques conseils pour se protéger des tiques

Rentrer son pantalon dans ses chaussettes

Se couvrir le plus possible

Porter des vêtement blancs pour que les tiques soient plus visibles

Utiliser des répulsifs anti-tiques

Bien vérifier toutes les parties de son corps après une promenade

Annie Julliard, responsable de la section Franche-Comté de France Lyme Copier