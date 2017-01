Attention l'ouverture d'une huître peut se terminer sur une table d'opération

Un couteau à huîtres qui dérape dans la main peut avoir de grandes conséquences. Une blessure même petite n'est pas à prendre à la légère.

Impossible de fêter les fêtes fin d'année sans un bon repas ! Et comme chaque année, les huîtres étaient de la partie.

Mais avant de les manger, il faut déjà les ouvrir et c'est toujours une compliqué. Même avec la bonne technique, le couteau peut très bien terminer sa course non pas dans le coquillage mais dans votre main.

Une petite blessure d'un couteau à huîtres peut avoir de grandes conséquences

La main c'est de la haute couture, c'est un membre très fragile, Il y a beaucoup d'éléments que l'on appelle noble c'est-à-dire des tendons, des nerfs, des artères qui passent sous la peau et qui sont beaucoup plus proche que l'on peut le penser.

Un couteau à huître qui dérape peut faire beaucoup de dégâts, même pour une blessure peu profonde. Le professeur Agout est chirurgien à l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours au service SOS Main.

Souvent on se blesse légèrement et on arrive bouger les doigts, mais il faut savoir qu'on peut bouger les doigts sans douleur avec un tendon coupé à 95 %. Il suffit d'une coupure de 2 mm de profondeur.

Le soucis avec les blessures liées au couteau à huîtres, elles s'infectent souvent. Le couteau avant d’atterrir dans la main, il passe d'abord dans l'huître, et le professeur Agout l'assure, il faut vite réagir.

Il y a un micro-organisme bactérien dans l'huître et qui donne de grosse infection après une blessure à la main. Il faut vite désinfecter la plaie sinon il peut y avoir de grosse conséquence fonctionnelle pour le patient si il attend trop.

Après une blessure, pour éviter tout problème. Il faut passer la main blessée sous l'eau, bien désinfecter la plaie et consulter un médecin.