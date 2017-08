Attention, les pollens d'ambroisie arrivent !

Chaque année, c'est la bête noire des allergiques : l'ambroisie va bientôt fleurir et répandre ses pollens. Notre région est l'une des plus infestées par cette plante envahissante. Depuis 2003, un arrêté préfectoral prescrit la destruction totale de cette plante.

Vous pensiez en avoir fini avec les éternuements, la gorge qui gratte, les yeux rouges ? La période des pollens est passée, pensiez vous. C'était sans compter sur l'ambroisie, qui s'apprête à fleurir. Jusqu'à la mi-septembre, la plante va répandre ses pollens un peu partout, pour le plus grand malheur des allergiques.

Six à 12 pour cent de la population serait sensible à l'ambroisie. Notre région Provence-Alpes-Côtes d'Azur est l'une des plus infestée par cette plante envahissante. En ce moment l'indice pollinique est de niveau 3 sur 5 sur le secteur d'Avignon d'après le Réseau national de surveillance aérobiologique, avec des risques de rhinite, de conjonctivite ou encore des crises d'asthmes.

Depuis les années 2000 c'est un vrai problème de santé publique, à tel point qu'un arrêté préfectoral prescrit depuis 2003 la destruction obligatoire de cette plante en Vaucluse. Obligation d'arrachage ou de traitement aussi bien pour les particuliers que pour les communes, qui doivent redoubler d'efforts depuis le 1er janvier dernier puisque la loi leur interdit l'utilisation de pesticides.

La commune d'Entraigues sur la Sorgue est l'une des pionnères dans ce domaine en Vaucluse. Depuis plusieurs années, elle procède à l'arrachage ou au fauchage des zones infestées. "A partir du mois de mai, quand l'ambroisie commence à pousser, on fauche, cette année on a fait trois fauchages par exemple", explique Alain Nouveau, conseiller municipal à la voierie et aux espaces verts. Mais la mairie ne peut intervenir que sur le domaine public, alors "chaque année on sensibilise les agriculteurs en leur demandant de respecter l'arrêté préfectoral" ajoute Alain Nouveau.

Comment Entraigues lutte contre l'ambroisie ? Les explication d'Alain Nouveau, conseiller municipal chargé des espaces verts à la mairie d'Entraigues

Dès l'année prochaine, la commune veut organiser des stages d'arrachage pour les particuliers. L'objectif : sensibiliser les habitants pour qu'ils puissent reconnaitre cette plante et l'arracher devant chez eux, mais aussi alerter la commune. "Heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, des gens qui nous contactent pour nous signaler des zones infestées, insiste ainsi Alain Nouveau, parce qu'on ne peut pas avoir une vision globale sur toute la commune."

Une fois informé, le service espace vert de la mairie envoie, pour les petites zones, des agents pour arracher la plante à la main. "Mais quand ça commence à ienvahir tous les bords de route, là on met un coup de machine. Et vous voyez, quand on la tient à ras, la plante ne graine plus", conclut Alain Nouveau.