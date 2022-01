Attirer de nouveaux médecins dans l'Indre : le conseil départemental dévoile son Plan Santé

Le Conseil Départemental de l'Indre a dévoilé ce vendredi son nouveau Plan santé. D'un budget de 554.000 euros, il prévoit surtout d'intensifier et de développer des mesures pour attirer de nouveaux praticiens, dans ce département où 15% des habitants n'ont pas de médecin traitant. Actuellement, 126 généralistes sont en activité dans l'Indre ; selon le Conseil de l'Ordre des Médecins, il devrait y en avoir un de moins en 2022.

Aider à l'installation des nouveaux médecins

Parmi les mesures déjà mises en place et qui vont être intensifiées, l'aide à l'installation. Pour un médecin généraliste engagé pour 5 ans, par exemple, cette aide s'élève à 15.000 euros, deux fois plus s'il pratique des visites à domicile au moins une fois par semaine. Mais, après consultation avec les professionnels de santé de l'ensemble du département, les élus ont aussi décidé de mettre l'accent sur la venue de spécialistes, notamment des orthophonistes et sages-femmes. "C'est une demande des jeunes médecins qui veulent travailler en groupe, et s'assurer que leurs patients pourront être suivis localement" explique Frédérique Mériaudeau, première vice-présidente et déléguée à la Santé.

L'objectif est aussi de parier sur les étudiants en médecine. S'ils s'engagent à venir s'installer dans le département pour au moins cinq ans, le département leur alloue une bourse plus élevée : 1.000 euros par mois pendant trois ans, deux s'il s'agit d'étudiant en chirurgie dentaire. Nouveauté également dans ce plan de santé : un accord avec le bailleur social OPAC. Il mettra à disposition à partir de cette année des logements meublés pour des stagiaires ou professionnels en attente d'installation, à un loyer modique (entre 150 et 200 euros).

Développer les maisons de santé

Pour permettre au maximum d'Indriens d'accéder à des consultations, le département prévoit aussi de poursuivre l'extension des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, et de construire des cabinets annexes. Des cabinets davantage connectés à internet, notamment avec la fibre.

Pour les trois prochaines années, 5.000 euros seront aussi alloués au développement des cabines de téléconsultation dans les pharmacies. Pour le moment, sept sont déployées sur le territoire.

Le SAS 36 va aussi être pérennisé : le Service d'Accès aux Soins a été lancé en décembre 2021, et permet d'obtenir un rendez-vous en 48 heures avec un patricien. En un mois, la plateforme, joignable au 116 117 a enregistré 1.449 appels.