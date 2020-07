Au centre de dépistage Covid-19 d'Albert : "j'ai encore peur du virus"

Après Amiens, Abbeville ou encore Roye, un centre temporaire de dépistage du coronavirus était installé ce mardi à Albert, dans l'est de la Somme. 180 personnes ont été dépistées.

Ce n'est parce qu'il tue moins qu'il n'est plus là. Les contaminations au coronavirus continuent en France et ailleurs dans le monde, certaines régions ou villes comme Melbourne en Australie se reconfinent. Pour mieux l'empêcher de circuler il y a les gestes barrière et il y a aussi les tests.

Une majorité de seniors lors du dépistage

Après Amiens, Abbeville ou encore Roye, un centre temporaire de dépistage PCR était installé ce mardi dans la troisième ville de la Somme à Albert. Une opération menée par la ville, le centre hospitalier, le CHU d'Amiens et l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France qui a attiré 180 personnes dont une majorité de seniors. Les résultats doivent être transmis aux patients dans les 48 heures

Reportage France Bleu Picardie au centre de dépistage d'Albert. Copier

Pour Hélène Taillandier, directrice départementale de l'ARS, ces rendez-vous de dépistages sont capitaux. "Cela nous permet d'adapter les dispositifs de santé et d'affiner les données." Entre fin janvier et la mi mai, 1 716 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés dans la Somme. Depuis le début du déconfinement, les indicateurs sont beaucoup moins élevés dans le département.

On est désormais en vulnérabilité limitée. Quand on calcule le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants en moyenne lissée sur sept jours on est à 0,13 dans la Somme quand au niveau national, on est à 0,62.

Il n'y a plus de cluster, ces foyers épidémiques en cours d'investigation dans la Somme" ajoute Hélène Taillandier qui précise aussi que "depuis le début du contact-tracing mis en place au déconfinement, on a eu deux clusters, c'est à dire plus de trois cas positifs au sein d'un même environnement collectif."

Hélène Taillandier, directrice départementale de l'ARS dans la Somme Copier

Les indicateurs sont donc encourageants dans la Somme, mais la directrice départementale de l'ARS reste évidemment prudente et appelle tout le monde à la vigilance et au respect des gestes barrière et du port du masque.