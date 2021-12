Au centre de dépistage Covid de Saint-Malo, on vient se rassurer avant le réveillon du nouvel an

En raison de l'approche des fêtes et de la reprise épidémique, la Mairie de Saint-Malo a ouvert un centre de dépistage contre le Covid-19 depuis le 7 décembre dernier à la médiathèque de la ville. Le but est de prendre en charge les nombreux touristes pendant ces fêtes de fin d'années. Ici, deux secrétaires accueillent les Malouins et les vacanciers. Dans un flux continu, plusieurs centaines de personnes se font tester chaque jour.

Plus de 300 tests par jour, dont une cinquantaine se révèlent positifs

Il faut attendre au moins 45 minutes pour entrer dans ce centre de dépistage installé dans la médiathèque de Saint-Malo. Michel vient pour lever des doutes avant sa soirée du Nouvel an : "c'est pour nos invités [...] j'ai un peu mal à la gorge et je suis un peu enrhumé. En temps normal, on se dirait "c'est uniquement un petit rhume" mais là mieux vaut être prudent". Iris fait aussi la queue pour se faire tester et a quelques symptômes : " Je ne sais pas si ce sont les allergies ou le Covid, c'est pour ça que je suis là".

Plus de monde avant Nouvel an qu'avant Noël

Les secrétaires de ce centre de dépistage voient défiler des centaines de personnes par jour "il y en a entre 300 et 310 alors qu'avant Noël, c'était plutôt 250" personnes par jour constate Flora, secrétaire. Une cinquantaine de personnes sont testées positives chaque jour en ce moment.

Le test est payant pour les "non-vaccinés"

Ce test antigénique reste pris en charge par la sécurité sociale pour les personnes vaccinées ou non-vaccinées, mais disposant d'une ordonnance. Pour les autres, il faut débourser 22,19 € "il y en a qui ne discute pas et qui payent, d'autres ne veulent pas trop payer" a remarqué la secrétaire.

Ce centre de dépistage est capable d'accueillir jusqu'à 500 personnes par jour si le rythme venait à s'intensifier.