Au centre de dépistage de Périgueux, les tests, "c'est devenu notre quotidien"

On fait beaucoup plus de tests Covid depuis l'arrivée d'Omicron. A Périgueux, il y avait un vrai besoin d'ouvrir un centre de dépistage dédié.

Grâce aux rendez-vous, il n'y a pas de file d'attente devant le tout nouveau centre de dépistage à la Clinique du parc à Périgueux ce samedi. Et pourtant, ça défile. A l'ouverture à 9h, Charlotte remplit une feuille d'informations devant l'entrée. "J'ai des symptômes : je suis enrhumée, je tousse, fièvre, donc malheureusement dès qu'on a un peu de rhume ou autres, on se fait dépister", explique-t-elle.

Les créneaux pris d'assaut

La semaine dernère, 12 millions de tests ont été réalisés en France, soit 1,7 million chaque jour. Pour faire face à l'afflux des demandes pour se faire tester, et soulager les pharmacies et les laboratoires du département, le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne a annoncé la semaine dernière la création de trois centres de dépistage, à Périgueux, Bergerac et Villefranche-du-Périgord.

Mathilde, 18 ans, vient elle aussi se faire tester ; elle est cas contact. Elle ne peut même pas compter combien de tests elle a fait depuis le début de la pandémie. "J'en suis à beaucoup, peut-être une dizaine.. Un peu moins de 20 je pense. Je suis habituée", souffle-t-elle. Pareil pour Quentin, qui arrive juste après. Depuis le début de cette nouvelle vague et l'arrivée d'Omicron, il en est déjà à son 5ème test... Alors forcément, la création de centres comme celui-ci a son utilité.

"Il y avait une demande, explique Céline, infirmière à la clinique. C'est elle qui teste les patients ce samedi matin. Le moindre petit rhume maintenant, amène à faire un test. Et je ne pense pas qu'il y avait ça l'année dernière. C'est le seul moyen d'écarter tout risque en fait. Alors c'est devenu notre quotidien." La preuve : pour ce matin, les 35 rendez-vous disponibles ont tous été pris, et très vite, sur Doctolib. La clinique envisage même, en fonction de l'affluence les premiers jours d'ouverture, de doubler le nombre de rendez-vous.