Au centre de Périgueux la vaccination des enfants prend peu à peu de l'ampleur

Au centre de vaccination de la Filature de l'Isle, à Périgueux en Dordogne, certains patients sont des enfants depuis le 22 décembre et l'ouverture des injections à tous les 5-11 ans. Après une période de démarrage pendant les fêtes, les demandes sont telles que le centre hospitalier de Périgueux s'apprête à ouvrir de nouveaux créneaux dédiés.

Une approche en douceur pour vaincre l'appréhension

L'unité dédiée à la vaccination des enfants est séparée du reste du centre, et gérée par des professionnels habitués à s'occuper d'enfants, comme des infirmiers puériculteurs. Le parcours de vaccination ne diffère en rien de celui des adultes : il commence par un questionnaire de santé et un entretien avec un médecin : "J'essaie d'adapter mon discours, mais l'idée est la même. J'informe des effets secondaires comme pour les adultes, sans inquiéter et surtout je dédramatise" explique le docteur Percebois, médecin pédiatre retraité et volontaire sur la ligne de vaccination.

Sur la ligne de vaccination dédiée aux enfants au centre de Périgueux. © Radio France - Céline Autin

Les enfants qui viennent se faire vacciner le font tous volontairement, mais ça n'empêche pas d'avoir une petite boule au ventre avant de recevoir la piqûre. "On m'a dit à l'école que ça faisait juste un point, et qu'après ça faisait juste un peu mal à l'école", témoigne Lilwenn. Mais la petite fille de 11 ans ne veut finalement retenir que les avantages : "si on a envie de manger au restaurant, ce sera plus facile. Et puis il faut protéger notre petit frère."

Dans le box de vaccination l'attend Neïla Dequidt, infirmière puéricultrice. "Comment ça se passe à l'école ? Quel âge tu as ?" Les questions sont anodines mais permettent d'aborder en douceur le moment de l'injection. "Il faut rentrer dans leur univers, les faire parler sur ce qu'ils aiment, et après le geste en lui-même ne dure que quelques secondes."

Des créneaux supplémentaires en préparation

Depuis le 22 décembre, une cinquantaine d'enfants sont ainsi passés entre les mains expertes des infirmiers et infirmières puéricultrices du centre de Périgueux. Pour l'instant trois temps sont dédiés à la vaccination des enfants : les mercredis, samedis et dimanche après-midis.

Pour la suite, face à la demande des parents, la directrice adjointe du centre hospitalier de Périgueux le confirme : de nouveaux créneaux vont ouvrir. "On a commencé doucement, et là tous les créneaux en ligne sont remplis. Compte tenu de la demande, nous allons ouvrir des créneaux ces mêmes jours en matinée" indique Stéphanie Jonas sans préciser la date à partir de laquelle ils seront effectifs. Il est aussi possible de faire vacciner les enfants à la Maison de Santé de Lanouaille du lundi au vendredi (prise de rendez-vous sur Maiia.com) ou bien à la Maison de Santé de Villefranche du Périgord tous les mercredis de 8 heures à 13 heures (prise de rendez-vous sur Maiia.com).