Belfort : beaucoup d'enfants viennent se faire vacciner au centre de vaccination ce weekend

Ouvert tous les weekends depuis ce samedi, pour tout le mois de janvier au moins, le centre de vaccination de Belfort a quasiment fait le plein. Près de 900 personnes ont reçu une injection samedi et dimanche, un nombre similaire à une journée de semaine classique.

Ce dimanche, dans les salles d'attente on trouve beaucoup d'enfants, venus avec leurs parents. Elie, 10 ans avance timidement vers l'infirmière qui va le vacciner : "Est-ce que t'as un petit peu peur? Oui? C'est normal. Maman peut te tenir la main, ou Papa!", sourit la soignante. Le père fait un clin d'oeil à son fils "tu n'as qu'à me regarder, je fais des grimaces!"

Elie ne grimace pas lui, ou si peu, et l'infirmière injecte le vaccin, puis lui donne un diplôme, "le diplôme du courage", glousse-t-elle.

"C'est un plus pour lui"

Le garçon de 10 ans repart avec une friandise, et ses parents avec le sourire. Ils n'ont pas hésité à venir de Mulhouse pour le faire vacciner, explique Jean : "C'est bien pour lui parce qu'il y a énormément de cas dans les écoles primaires en ce moment, c'est vraiment un plus". Son épouse, Merryll, enchaîne :

A la maison, on est tous vaccinés, y compris ses deux grandes sœurs, et quand on voyage, on aime bien être tranquilles, et comme ça c'est ok pour tout le monde. On ne sait pas comment les règles vont évoluer dans les pays limitrophes, donc c'est important d'être prêts si on doit bouger. Et puis si mon fils attrape le Covid, maintenant il a moins de risques de faire une forme grave : je n'ai pas envie qu'il aille à l'hôpital.

Ralentir les contaminations

Depuis la rentrée de janvier, près de 9.000 classes ont été fermées à cause du virus en France, et Didier, s'il est conscient que le vaccin ne fait que freiner la contagiosité, estime que c'est toujours ça de pris : "Je me dis, maintenant qu'il est vacciné, s'il est malade, au moins il n'aura pas de forme grave, et en plus si ça peut éviter de contaminer les autres, c'est très bien. Etre vacciné, c'est un avantage!".

Elise, 8 ans, a donné son accord à son père pour recevoir le vaccin "pour protéger Papi et Mamie, et moi aussi". Elle aussi repart avec un chocolat et un diplôme. Ca rassure les petits, selon Lydie Coskun, la logisticienne du centre :

Les enfants se parlent entre eux : lundi ils vont retourner à l'école et ils vont dire "hey, dimanche je suis allé me faire vacciner et j'ai eu un diplôme et du chocolat!" Donc je pense que ça va inciter les enfants à venir !

Si vous voulez faire vacciner votre enfant, les deux parents doivent avoir donné leur accord et il faut prendre rendez-vous au préalable.