Centre de vaccination de Fleury-les-Aubrais : la boulette de la plateforme téléphonique régionale

Certains diront que c'est une boulette de plus dans le lancement parfois compliqué de la campagne de vaccination contre le Covid-19 des plus de 75 ans : une centaine de personnes se sont présentées ce lundi 18 janvier au centre de vaccination installé au centre culturel La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais pour s'inscrire afin de se faire vacciner.

Une centaine de personnes refoulées

Ils se sont logiquement (et gentiment) fait refouler par le chef du centre de vaccination, le capitaine des pompiers Michel Gougou : "Seules les personnes ayant pris un rendez-vous au préalable peuvent se faire vacciner et on ne fait pas de prise de rendez-vous ici", rappelle-t-il.

C'est la plateforme téléphonique qui nous a dit de venir directement !"

Le problème, c'est que "ces personnes disent toutes la même chose : elles ont appelé le 08 05 02 14 00, le numéro régional, et on leur a visiblement répondu qu'elles pouvaient se présenter au centre de Fleury-les-Aubrais directement. Résultat : on a bien eu cent personnes dans ce cas ce matin et cet après-midi qui se sont présentées ici !"

Une bévue"

A l'agence régionale de santé, on reconnaît "une bévue" et on explique que le problème est résolu désormais, en lien avec l'entreprise privée Téléperformance, chargée de mettre en œuvre cette plateforme téléphonique.

Il faut dire que le numéro régional en Centre-Val de Loire a reçu 190.000 appels lors de la seule journée de vendredi 15 janvier, et a parfois (souvent) été saturé !

Rappelons que les inscriptions se font uniquement par Internet via sante.fr ou doctolib.fr ou en appelant le numéro régional mis en place par les autorités : 08 05 02 14 00 (numéro gratuit, du lundi au samedi).

Déjà, la Mairie d'Orléans a indiqué, samedi, que son standard téléphonique a été saturé, en raison d'un nombre très importants d'appels depuis vendredi de personnes souhaitant s'inscrire pour se faire vacciner.