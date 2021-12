Le centre communal de vaccination de Thionville tourne à plein régime avec la campagne pour la 3e dose. Et les soignants et bénévoles doivent composer avec les annonces du gouvernement, sans avoir toujours eu le temps de s'y préparer...

Au centre de vaccination de Thionville, "on est comme le virus, on a l'habitude de muter et de s'adapter"

"On est comme le virus, on a l'habitude de muter et de s'adapter." Jean-Christophe Hamelin-Boyer, adjoint au maire de Thionville en charge de la santé, ne perd pas son humour quand il s'agit d'évoquer les multiples changements et consignes que le gouvernement impose parfois... le soir pour le lendemain.

Des candidats refusés

Ainsi, le centre communal de vaccination de Thionville a vu arriver dès mardi matin des personnes de plus de 65 ans souhaitant se faire vacciner sans rendez-vous, comme leur avaient indiqué la veille Jean Castex et Olivier Véran. "L'annonce a été légèrement prématurée" commente sobrement l'élu thionvillois, malheureusement, on n'avait pas les doses, on a été obligé de leur dire de revenir plus tard." Mais avec une nouvelle livraison de doses de vaccin ce jeudi, le centre de vaccination installé à l'espace Saint-Nicolas pourra les accueillir à partir de vendredi, avec du serum Moderna et "une explication à la clé. C'est pas évident. Les gens ont besoin d'être rassurés, de comprendre pourquoi on passe d'un vaccin à l'autre."

300 doses par jour

Avant une montée en puissance dans les prochains jours, la capacité de vaccination du centre de Thionville est actuellement de 300 doses par jour et tous les rendez-vous sont rapidement pris sur la plateforme Doctolib, à mesure que des créneaux sont ajoutés. "Tous les rendez-vous sont pris jusqu'au 23 décembre" décrit Jean-Christophe Hamelin-Boyer qui salue au passage l'engagement des soignants et des bénévoles qui assurent les opérations de vaccination.