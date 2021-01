Au centre de vaccination départemental de l'Indre, le standard explose

Demandes de rendez-vous ou besoin de renseignements, depuis plus d'une semaine, le centre de vaccination départemental de l'Indre est submergé d'appels.

Des dizaines d'appels par heure, parfois un par minute, le centre de vaccination départemental de l'Indre n'avait jamais connu ça. Un afflux de coups de fil qui a commencé avec le lancement de la campagne de vaccination pour les soignants, et se poursuit désormais avec son ouverture au grand public. Le standard du centre gère, entre autres, les prises de rendez-vous pour le centre installé au sein de l'hôpital de Châteauroux.

"Une dynamique positive"

Responsable de la structure, le docteur Christophe Delesalle voit d'un bon œil cet engouement pour le vaccin anti-Covid : "Je pensais que ça démarrerait plus lentement. On disait qu'un Français sur deux était hostile ou réservé. Peut-être que c'est simplement l'autre moitié qui nous appelle, mais la dynamique est positive, c'est encourageant".

Si le standard explose, faisant de la réservation d'un créneau de vaccination un parcours du combattant, le médecin l'assure, le centre est en train de renforcer ses capacités de réponse aux appels. A propos du démarrage de la vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes vulnérables, ce lundi, il prévient : "il y aura nécessairement des couacs, mais on fera face".