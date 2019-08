Au centre hospitalier de Lusignan, les employés s'inquiète de la fermeture de l'unité de soin de suite

Les employés de l'hôpital de Lusignan ont été informés fin juin que l'unité de soins de suite et de réadaptation (USSR) ouvert il y a cinq an pourrait bientôt fermer, sans plus de précisions. Le CHU de Poitiers, de son côté, affirme ne pas avoir l'intention de réduire l'activité sur le site.