Au CHRU de Nancy, mobilisation contre le passage du stationnement en zone payante

Présenté d'un côté par la direction du CHRU de Nancy comme une amélioration du service, le passage de 2 800 places de stationnement, dans l'enceinte de Brabois, en zone payante le 13 mars dernier est plutôt vu comme un "racket" par la CGT. Plusieurs dizaines de militants étaient donc mobilisés ce vendredi, en heure de pointe, pour dénoncer ce nouveau système. Et aussi se battre contre un projet d'élargissement de ces zones payantes à la maternité et l'hôpital central d'ici le mois de mai.

Jamais au bon moment

Dans les voitures, beaucoup de patients et de visiteurs parfois surpris de découvrir les barrières à l'entrée. "C'est la première fois que je viens depuis que c'est passé payant", confie Sylvie. Et pour elle comme pour beaucoup, le passage en caisse ne se fait pas dans les meilleures dispositions. "Je suis venue pour un décès, ce n'est pas très classe", regrette-t-elle.

Même schéma pour Sébastien, "je suis là pour voir mon papa mourant". Avec sa famille, il s'est garé en zone payante et va devoir lui aussi prendre son ticket. "Je pense qu'il doit y avoir d'autres solution. Peut-être réserver quelques places pour les gens comme nous qui viennent visiter des proches en fin de vie", explique-t-il.

"Un racket"

Pour la CGT du CHRU de Nancy, il s'agit là d'un véritable "racket". "On vient récupérer de l'argent sur le dos des patients", lâche Sophie Perrin-Phan Dinh, membre du syndicat. Elle dénonce également l'extension de ces zones payantes à la maternité et à l'hôpital central d'ici mai. "On va arriver à des situations aberrantes dans le sens où les patients qui n'auront pas les moyens appelleront un service de VSL pour les amener, et c'est beaucoup plus cher pour la Sécu", confie-t-elle.