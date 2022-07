Au CHRU de Nancy, un logiciel pour connaître en temps réel le nombre de lits disponibles

Comment rendre le fonctionnement des urgences de Nancy plus efficace ? Chaque jour, 140 à 150 patients se présentent aux urgences de l'hôpital central en moyenne. Depuis deux ans, le CHRU dispose d'un outil de réorientation des patients vers d'autres structures de soin quand il ne s'agit pas d'urgences. Dernière initiative en date : une application informatique qui permet de connaitre en temps réel les lits disponibles dans chaque service de l'hôpital afin d'y orienter les patients. Le service mis en place en avril porte déjà ses fruits.

Chaque jour, les urgences ont besoin de 25 à 30 lits pour des patients dont l'état nécessite une prise en charge spécialisée. Des lits qu'il faut trouver. Un travail qui était fastidieux, selon le professeur Tahar Chouihed, médecin urgentiste : "il fallait passer des coups de téléphone, le matin, le midi et le soir pour avoir des listings de lits disponibles pas en temps réel et pas mis à jour".

Tous les lits disponibles sur tous les sites de l'hôpital

Désormais, il dispose d'un tableau service par service, avec les lits disponibles maintenant mais aussi dans quelques heures, en tenant compte des entrées programmées pour des opérations par exemple. C'est un gain de temps et d'énergie pour le professeur Chouihed : "on voit déjà la différence puisqu'on a gagné du temps par rapport à la recherche, on n'a plus les listings papier, c'est à jour et ça va libérer les médecins d'une charge de travail qui n'est pas négligeable et de se recentrer sur leur activité qui est de soigner les gens".

Un outil et une nouvelle réorganisation du service qui ont permis aux urgences de Nancy de diminuer de 20% le temps d'attente depuis janvier. Il est environ de quatre heures trente entre l'entrée dans le service et une hospitalisation, moins de trois heures quand un patient n'a pas besoin d'examens complémentaires.