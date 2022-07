Au CHRU de Nancy, une cellule de régulation hôpital/ville pour désengorger les urgences

Face à un afflux important de personnes âgées au urgences, le CHRU de Nancy a mis sur pied une cellule de régulation qui permet de fluidifier le passage et l'accompagnement des patients de plus de 75 ans.

"En période de vacances, il y a moins de famille présentes et de médecins disponibles, il y a toujours un afflux de personnes âgées. Mais là, il est un peu plus conséquent". Marie Grand-Mangeot, infirmière en pratique avancée au sein de l'équipe mobile de liaison gériatrique du CHRU de Nancy s'en rend compte quotidiennement. Entre 15 et 20 patients âgés de plus de 75 ans se rendent à l'hôpital chaque jour. Dans des urgences déjà débordées, ils attendent parfois des heures, pour une consultation qui aurait pu se faire à domicile. Pour pallier cette situation, une cellule de régulation hôpital/ville a été mise en place.

Mettre en lien les bons partenaires

"La question s'est posée, puisque les personnes âgées sont là de toute façon, de comment faire en sorte qu'elles restent le moins possible aux urgences, et qu'elle soient accompagnées au mieux ?" explique l'infirmière. En début de semaine, et en seulement quelques jours, la cellule a donc été mise en place. Elle est gérée par le CHRU, et de nombreux acteurs sont investis : l'équipe mobile et le service social de l'hôpital, la Communauté territoriale des professionnels de santé (CPTS) de la métropole nancéienne , la plateforme territoriale d'appui (PTA) du Grand Nancy, et l'hospitalisation à domicile de l’agglomération nancéienne (HADAN).

Cette cellule permet notamment de limiter le temps d'attente aux urgences. "La CPTS a une veille de médecins disponibles qui peuvent assurer le suivi à la place du médecin traitant pour ses vacances : si on veut faire rentrer quelqu'un au domicile rapidement, mais que cette personne nécessite un suivi, l'organisme peut nous mettre en lien avec des médecins libéraux qui pourront la prendre en charge" décrit Marie Grand-Mangeot. A l'inverse, le médecin traitant peut solliciter le service gériatrique pour un avis, et demander une hospitalisation ; le temps qu'un lit se libère, les partenaires de ville peuvent se rendre chez le patient pour l'évaluer, et vérifier qu'il y a bien besoin d'une hospitalisation. Ils aident aussi à dénombrer les moyens du territoire, pour trouver, par exemple, des places en EHPAD.

Pallier le manque de soignants et de lit d'hôpitaux

Si la cellule s'est mise en place aussi rapidement, c'est parce que les moyens sont à flux tendus. D'une part, avec les vacances des hospitaliers et les difficultés à trouver des remplaçants, le CHRU ne peut pas déployer de personnel uniquement pour fluidifier le parcours des personnes âgées ; d'autre part, les congés des médecins traitants et le manque de personnel d'aide à domicile nécessite une compensation par les partenaires de ville.

Cette cellule pourrait être mise en veille une fois l'afflux des patients de plus de 75 ans passé, et réactivée en fonction des besoins.