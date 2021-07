Au CHRU de Tours, seulement deux tiers des soignants vaccinés

Au CHRU de Tours, la vaccination des soignants contre le Covid est elle aussi à la traîne. 66% ont eu leur première dose, 52% les deux doses. La responsable de la vaccination à l'hôpital ne voit plus que l'obligation vaccinale des soignants comme dernier recours pour limiter la quatrième vague.

Cela fait plusieurs jours maintenant que ce taux est devenu central dans la stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid, le taux de couverture vaccinale des soignants ! Début juillet, il était de moins de 60% dans les Ehpads, de 64% dans les hôpitaux. Dans son allocution prévue ce lundi soir, Emmanuel Macron pourrait d'ailleurs annoncer l'obligation vaccinale pour les soignants.

Une faible couverture qui se retrouve aussi au CHRU de Tours. Au début du mois, seuls 66% des agents avaient reçu une dose de vaccin, 52% avaient eu les deux doses. Avec de fortes disparités selon les métiers, les médecins et les infirmiers étant mieux vaccinés que les aides soignants et les ASH (agents de services hospitaliers).

Le risque d'infections Covid nosocomiales

Des chiffres dans la moyenne nationale, mais clairement insuffisants pour le Dr Zoha Maakaroun-Vermesse. Insuffisants pour protéger les agents bien sûr, mais aussi les patients. La responsable de la vaccination à l'hôpital de Tours n'en fait d'ailleurs pas mystère. Il arrive bien que ces derniers soient infectés par des soignants contaminés. "Ca existe. Ca s'appelle les infections nosocomiales, lorsque effectivement un soignant transmet la maladie, un virus, à un malade. Partout en France, il y a eu des infections Covid nosocomiales".

La majorité des personnes hospitalisées pour Covid au CHRU de Tours n'était pas vaccinée

D'où l'importance pour elle que les soignants soient tous vaccinés. D'autant que cette vaccination est bel et bien efficace contre le virus. Elle prend pour preuve le profil des personnes qui sont, ou qui ont été hospitalisées à Tours ces derniers mois. "La majorité, on est même au-delà des deux tiers, la majorité des personnes hospitalisées pour Covid au CHRU de Tours n'était pas vaccinée. Dans les pays où le variant Delta a déclenché une épidémie, comme en Angleterre par exemple, on voit qu'effectivement, _le nombre de cas augmente. Mais le nombre d'hospitalisations n'est pas proportionnel, puisque la vaccination protège des hospitalisations_".

Malgré tout, et au regard de la rapidité de la propagation du variant Delta, le Dr Maakaroun-Vermesse parle de la quatrième vague comme d'une chose déjà acquise. Le seul moyen pour la limiter selon elle, c'est d'accélérer sur la vaccination.