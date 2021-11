Au CHU de Besançon, des casques de réalité virtuelle pour diminuer la douleur ou le stress des patients

Depuis quelques mois, plusieurs services de chirurgie du CHU de Besançon utilisent des casques de réalité virtuelle qui permettent, avant ou pendant une opération, de diminuer la douleur, le stress et l’anxiété des patients.

Un objet inattendu a fait son apparition dans la trousse à outils des soignants du CHU Jean Minjoz de Besançon: le casque de réalité virtuelle. Depuis quelques mois, des patients des services de chirurgie se voient proposer d'utiliser l'un de ces casques avant, pendant ou après une opération, pour les aider à gérer l'anxiété ou la douleur en s'immergeant dans un monde virtuel. Le patient est invité à choisir l’univers en 3D dans lequel il évoluera pendant sa séance, sous-bois, montagne, voyage dans l'espace ou plongée au fond des mers par exemple. Une voix l’accompagne et guide sa respiration, selon les principes de l’hypno-analgésie (gestion des douleurs sous hypnose).

Le casque de réalité virtuelle est utilisé par exemple aux urgences traumatologiques pour remettre en place une épaule luxée sans passage au bloc opératoire, mais ses applications sont multiples. "C'est utilisé avant une opération pour minimiser l'anxiété ou le stress du patient" explique Laurence Cornier, cadre supérieur de santé du pôle innovations et investigations chirurgicales, "mais aussi pendant les gestes chirurgicaux sous anesthésie locale, le patient est détendu, et vit beaucoup mieux l'opération. En post-opératoire, le casque est très utile pour les soins douloureux dans les services d'hospitalisation".

Un bénéfice pour les patients mais aussi pour les soignants

Le casque de réalité virtuelle apporte un bénéficie pour les patients, mais aussi pour les soignants qui peuvent travailler dans des conditions beaucoup plus favorables, lorsque le patient est plus serein les soins sont plus aisés. "L'objectif c'est de l'emmener dans un autre univers que celui de l'hôpital", explique Elise Regennass, cadre de santé au service de chirurgie ambulatoire, qui propose quotidiennement des séances de réalité virtuelle à ses patients. A terme, les casques pourraient aussi être utiles aux soignants eux-mêmes: ils pourraient en effet prochainement être mis à disposition des soignants stressés, pour leur propre bien-être.

Le CHU de Besançon dispose pour l'instant de 10 casques de réalité virtuelle pour un budget total de 54.000 euros, qui équipent tous les services d'hospitalisation du pôle de chirurgie. Un projet de partenariat avec la Ligue contre le Cancer pourrait prochainement permettre l'achat de 6 casques supplémentaires, qui permettrait à chaque bloc opératoire du CHU de disposer de cet équipement de réalité virtuelle.