Au CHU de Bordeaux la triple épidémie passée : "ça va mieux mais il faut être vigilant"

Après les fortes tensions liées à la triple épidémi e qui a touché tout le territoire, le CHU Pellegrin de Bordeaux retrouve peu à peu son rythme habituel. De plus de 4.000 appels par jour pendant les fêtes, le centre du SAMU enregistre en ce moment 2.000 appels quotidiens et le service des urgences ne déborde plus autant : "ça va beaucoup mieux en ce mois de janvier, on a réussi à revenir à la normale, mais il faut rester vigilant parce que ça peut revenir à tout moment", explique le directeur du CHU Pellegrin Yann Bubien.

Des points de tension

Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés pour autant. Le directeur évoque des taux d'absentéisme élevés, un manque de personnel de nuit, d'infirmiers diplômés d'Etat. De plus, le personnel du service de réanimation pédiatrique poursuit sa grève entamée le 26 décembre dernier, à l'appel du syndicat Sud Santé. Ils déplorent un manque de moyens, se disent épuisés et demandent notamment le recrutement d'une infirmière puéricultrice pour soulager les équipes. "C'est un poste supplémentaire qui est important pour permettre toutes les missions annexes comme le transports des patients, les missions urgentes dans les différents services. Actuellement ce sont des infirmières qui sont postées au lit des patients qui sont obligées de se détacher pour faire ses missions annexes. Ce n'est pas acceptable", détaille Gérard Monden du syndicat Sud Santé.

Sur ce point, les négociations avec la direction patinent. Le directeur, Yann Bubien évoque des effectifs aux normes aux yeux du ministère de la Santé. Une réunion se tient ce jeudi entre le personnel et la direction de l'établissement pour évoquer ces problématiques.