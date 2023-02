Au CHU de Caen, des massages magiques, des jouets et des jeux pour apaiser les enfants atteints de cancers

Le CHU de Caen est le cinquième centre hospitalier visité par l'association Tout le Monde Contre le Cancer. Elle a lancé un tour de France de dix établissements dans le cadre de l'opération " Même pas Mal". L'occasion grâce au soutien de la Fondation La Roche-Posay, de former des parents mais aussi des soignants du service d'onco-hématologie pédiatrique de l'hôpital, à l'utilisation d'outils divers pour détourner la douleur et adoucir l'hospitalisation des enfants malades.

ⓘ Publicité

Deux malles de ce type ont été offertes par l'association, Tout le Monde Contre le Cancer, au service de l'hôpital.

L'une des malles à outils remise au CHU par l'association Tout le Monde Contre le Cancer - Carole LOUIS

Objectif de cette formation : offrir des outils aux soignants des services dédiés aux soins oncologiques des enfants. Faute de crédits, de nombreux établissements ne disposent d'aucun jeu, jouet et autre dérivatif sonore ou sensoriel pour polariser l'attention des petits et jeunes patients lors des soins, sur autre chose que leur douleur.

Véronique Panel, socio-esthéticienne et praticienne massages bien-être pour l'association © Radio France - Carole Louis

Outre les outils, jeux, jouets, et autres accessoires lumineux, sensoriels ou sonores rassemblés dans les malles à distraction pour retenir l'attention des malades avant, pendant et après les soins, la formation reposait sur des Massages Magiques.

DES MASSAGES SIMPLES, FACILES À REPRODUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ ET LUDIQUES

Exercice de massage © Radio France - Carole LOUIS

L'association veut redonner confiance aux parents souvent démunis face à la douleur de leur enfant. " Il s'agit de leur montrer qu'ils ont un rôle important à jouer aux côtés des soignants, explique Céline Pigny, chef de projet pour l'association. Ces massages permettent de recréer le lien entre les malades et leurs parents, car le toucher occupe une place très importante".

"Avant, je n'osais pas toucher mon fils"

Parmi les parents présents, Marie-Laure dont le fils de treize ans est soigné dans le service. "Durant son hospitalisation en chambre stérile je n'osais pas le toucher de peur de lui amener des maladies, ou d'aggraver les démangeaisons sur ses jambes, maintenant je vais le faire car je sais en plus qu'il aime ça et que ça lui fait du bien".

Pascal, papa d'un petit malade de dix ans exprime les mêmes difficultés : "Quand il est en douleurs, je n'ose pas le toucher, de peur d'aggraver les choses, là au moins on a des outils pour le soulager".

Les soignants aussi ont été formés © Radio France - Carole Louis

Les soignants eux aussi ont souhaité participer à la formation, tant sur l'appui des jeux et outils ludiques avant, pendant et après les soins, que sur les Massages Magiques.

"On est parfois démunis pour gérer la douleur"

Des soignants qui le reconnaissent, s'il existe des techniques pour répondre aujourd'hui à la douleur chez l'enfant, comme l'hypnose, il convient de partager avec l'ensemble des acteurs hospitaliers et parents, des outils simples et efficaces.

Et les membres de l'association l'assurent, s'il n'y a pas encore d'études pour valider cette formation, le constat est que les jeunes malades parviennent à s'apaiser et mieux supporter certaines situations difficiles. Et que leurs parents retrouvent le plaisir du lien, du toucher, et surtout reprennent cette confiance perdue dans leur capacité à jouer un rôle important dans l'accompagnement de la maladie de leur enfant.