Au CHU de Caen, le ministre de la Santé officialise un traitement préventif contre la bronchiolite

La campagne d’injections contre la bronchiolite a été lancée ce vendredi 15 septembre au CHU de Caen. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, a visité le CHU et il en a profité pour officiellement lancer cette campagne de prévention.

L’année dernière, l'épidémie de bronchiolite, qui se traduit par une toux et une respiration difficile, a été la plus intense depuis plus de dix ans avec 45.000 bébés hospitalisés, dont 2.500 en soins critiques.

Au CHU de Caen, le service pédiatrie était à flux tendu l'hiver dernier avec l'épidémie de bronchiolite. La cheffe de service de néonatalogie, Anne-Sophie Trentesaux, se réjouit de ce traitement : "C'était tendu aux urgences, mais pas qu'aux urgences, parce qu'il y avait aussi tous les services hospitaliers, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie, la réanimation pédiatrique ou même la néonatalogie, où il y a eu énormément d'hospitalisation. Donc, si on peut éviter tout ça, ça sera bien pour les enfants. Mais ce sera bien pour nous aussi".

Continuer à respecter les gestes barrières

Il était donc hors de question de voir à nouveau cette année une situation tendue dans les hôpitaux pour le Ministre de la Santé Aurélien Rousseau. S'il se satisfait de ce traitement, le ministre rappelle qu'on doit davantage faire attention aux gestes barrières avec les nourrissons.

"On a maintenant un traitement préventif contre la bronchiolite. Mais ce traitement préventif, il faudra toujours continuer à l'associer aux gestes barrières. Ça paraît toujours un peu facile de dire ça, mais les nourrissons, dans les périodes d'épidémie, sont les plus fragiles. On les protège et on se lave les mains. On ne les passe pas de bras en bras, on ne fume pas à côté ! Ces réflexes, avec le traitement par cet anticorps, c'est ce qui peut nous permettre de franchir un hiver dans lequel on ne sera pas tous sur la corde raide. C'est une journée exceptionnelle pour les parents, les nourrissons et les soignants".

Rassurer les parents

"C'est un traumatisme quand vous avez certains parents que l'on voit deux mois plus tôt, revenir avec la boule au ventre parce que leur bébé est atteint de la bronchiolite" réagit Mélanie, infirmière en pédiatrie, devant le ministre de la Santé. Si le traitement vise tous les enfants de moins d’un an qui vivent leur premier hiver cette année ont droit à ce médicament cette rentrée, c'est aussi un moyen de déstresser les parents, comme Audrey et Florentin, venus se renseigner pour leur fille d'un mois.

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau autour du personnel soignant du CHU de Caen, ce vendredi 15 septembre 2023. © Radio France - Louis Fontaine

"C'est assez rassurant. Ça donne des anticorps pour se défendre contre la bronchiolite. Je sais qu'il y a eu pas mal d'hospitalisations au niveau des bronchiolites à Caen, donc les prises en charge sont de plus en plus compliquées au niveau médical quand on va aux urgences. Ça rassure de se dire qu'il y a quand même des traitements pour des maladies qui peuvent vite se compliquer sur des petits, je pense qu'on va le donner à notre fille"

Le traitement est disponible dans les établissements de santé et sur commande en pharmacie. Il pourra notamment être prescrit par le médecin traitant.