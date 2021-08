Déjà obligatoire pour les soignants, le pass sanitaire pourrait le devenir aussi pour les patients et les visiteurs des établissements de santé, dès lundi 9 août.

Au CHU de Clermont-Ferrand, on redoute le pass sanitaire obligatoire

Le Conseil constitutionnel doit décider ce jeudi de l'obligation du pass sanitaire dans les établissements de santé. Cela concernerait les patients non-urgents, ceux en soins programmés, mais aussi les accompagnants, et les visiteurs. En cas d'absence de pass sanitaire ils pourraient donc se voir refuser l'accès aux hôpitaux, aux maisons de santé, ou encore aux Ehpad.

La crainte de devoir "trier" les patients

En début de semaine, l'Ordre des médecins et plusieurs syndicats de santé se sont inquiétés des conditions de mise en oeuvre du pass sanitaire dans ces établissements. Pascale Guyot, secrétaire général FO au CHU de Gabriel Montpied, redoute notamment "un tri des patients".

Or, rappelle-t-elle, "l'hôpital public accueille tout le monde, sans discrimination", en insistant sur la vulnérabilité des personnes placées en psychiatrie, ou des patients âgés et fragiles, qui ont souvent besoin d'être épaulées par leurs proches.

Les hôpitaux déjà surchargés de travail

Elle pointe aussi un autre problème : la nécessité de traiter des malades relégués au second plan, au profit des personnes atteintes du Covid-19.

On a déjà pris beaucoup de retard dans les soins depuis le premier confinement, la situation risque de s'aggraver."

Pacscale Guyot n'est pas la seule à craindre une accumulation de travail. Amandine travaille comme infirmière aux urgences, et elle envisage mal la mise en place d'un pass sanitaire dans son service : "On n'aura pas les moyens de le faire. C'est déjà parfois compliqué de prendre en charge les patients par manque de temps et de personnel."