Au CHU de Dijon, du sport pour mieux lutter contre le cancer

"On passe aux épaules ?" propose la coach sportive. "Allez, on s'étire et on souffle, doucement.." Nous sommes dans la chambre de Fréderic, 51 ans , brutalement frappé en décembre dernier par un cancer de la moëlle osseuse. "J'ai perdu 12 kilos, mon corps s'est retrouvé déséquilibré, sans parler des douleurs. J'avais l'habitude de faire du sport. Du vélo notamment. Ce programme m'aide à me sentir mieux."

Depuis le mois d'avril dernier, l'association Cami Sport & Cancer propose des séances individuelles aux patients atteints de pathologies lourdes au sein du service hématologie du CHU de Dijon. En blouse blanche, charlotte sur la tête et masque sur le nez, Océane Laidoun "praticienne en thérapie sportive" fait office de coach. "Je m'adapte à chaque personne, à chaque situation. On fait des exercices de mobilité, de yoga, de renforcement musculaire, on peut même passer sur le vélo d'appartement. J'adapte la durée des séances à l'état de forme des patients. On est là pour apporter un mieux-être."

Lutter contre la maladie, c'est quitter son lit"-Frederic, un des patients

Appliqué, concentré, Fréderic a pu retirer quelques uns des fils qui le relient aux moniteurs de contrôle. Il suit les gestes de sa jeune coach. Tous les muscles du corps travaillent. "C'est intense et c'est précieux. Lutter contre la maladie, c'est quitter son lit, se mettre debout, réapprendre à marcher, à retrouver son équilibre" explique t-il d'une voix posée qui traduit sa détermination à reprendre une vie la plus normale possible.

"C'est intense, mais cela m'aide à aller mieux, à mieux dormir" précise Fréderic © Radio France - Olivier Estran

"On travaille sur prescription des médecins et en accord avec les patients qui se portent volontaires" souligne Laurent Boivin , le responsable territorial de cette association basée à Paris, et qui essaime dans toutes les régions. "Notre programme est gratuit, sans reste à charge pour les patients. Tout est financé par le CHU de Dijon et nos partenaires privés (notamment Malakoff Humanis et le laboratoire Astra Zeneca). On démarre avec une vingtaine de patients, et l'on compte pouvoir en suivre une centaine sur l'année."

L'association Cami Sport & Cancer a également conclu un partenariat avec l'association de la JDA Basket. Une fois sorti de l'hôpital, les patients en rémission vont pouvoir continuer a faire du sport adapté avec cette antenne de la JDA. "Dans ce cas les séances coûteront 6 euros aux patients" précise Laurent Boivin, "et ce sera sur prescription des médecins traitants."