Au CHU de Dijon, une formation sur un mannequin connecté pour apprendre les procédures de réanimation

Le CHU anticipe une éventuelle seconde vague, et forme ses soignants aux procédures de réanimation. Infirmiers et aides-soignants peuvent apprendre, sous la direction de Sébastien Mirek, médecin anesthésiste-réanimateur, les gestes nécessaire en cas d'urgence, notamment respiratoire.

Le service de réanimation accueille entre ses murs un patient bien particulier : un mannequin intubé, perfusé... et surtout connecté ! Le but : enseigner aux aides-soignants et infirmiers volontaires, les procédures de réanimation les plus courantes, afin de pallier au manque de personnel éventuel, en cas de seconde vague. La formation est proposée aux soignants par le CHU de Dijon et le centre de simulation en santé du CHU.

Un patient un peu particulier

Deux soignantes s'occupent de préparer le mannequin en vue de la procédure de réanimation. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Le docteur Mirek, médecin anesthésiste-réanimateur chapeaute la formation. Il peut contrôler le mannequin à distance, depuis une tablette. "On s'entraîne sur le simulateur avec une devise : jamais la première fois sur un patient" déclare le médecin. Il peut tantôt lui provoquer une crise cardiaque, tantôt une détresse respiratoire. Les soignants doivent ensuite agir en conséquence. "Il y a des normes de sécurité à respecter, et les équipes s'entraînent avec une coordination médicale" termine-t-il.

Aujourd'hui, il s'agit d'apprendre une procédure bien particulière : le décubitus ventral. C'est une procédure qui consiste à retourner sur le ventre un patient en détresse respiratoire. "Cette procédure est vraiment longue et lourde : il faut plusieurs personnes, faire attention au malade, et surtout se coordonner avec du matériel, tout en évitant les éventuelles complications" explique le médecin.

Une formation qui va au-delà de la situation sanitaire actuelle

Si cette formation a principalement été mise en place en prévision d'une éventuelle seconde vague dans les prochaines semaines, les gestes enseignés pourront servir à tous.

"Cette formation est vraiment nécessaire. L'idée, c'est qu'on puisse mobiliser un maximum de personnes, et que ces personnes soient déjà formées à ces procédures de réanimation, _qui sont des gestes qu'ils pratiqueront de toutes façons_" confie Matthieu, interne en réanimation.

Anaïs a 37 ans, et est infirmière. Elle a travaillé en réanimation il y a plusieurs années, et souhaite se remettre à niveau. "J'avais déjà en tête de revenir en réa, et cette formation tombe bien. Et puis, en cas d'urgence, on a toujours besoin de conseils pratico-pratiques, qu'on n'a pas forcément" explique-t-elle.

A l'issue de ces formations, le CHU de Dijon espère constituer une réserve sanitaire d'une soixantaine de personnes, toutes aptes à pratiquer les procédures de réanimation.