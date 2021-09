Au CHU de Lille, un robot unique en France pour poser les prothèses de genoux

Le CHU de Lille s'offre une technologie unique en France. C'est un robot spécialiste des prothèses du genoux, qui aide les chirurgiens à mieux s'adapter au corps du patient. Une technologie venue des Etats-Unis, qui permet de réduire la douleur sur le long terme. Le CHU de Lille a déboursé plus de 300 000 euros pour l'acquérir.

Plus de précision pour le chirurgien...

Sur la table d'opération, la chirurgienne passe des capteurs sur l'articulation de sa patiente. De l'autre côté du bloc, Frédéric Léger, ingénieur spécialisé dans cette technologie, voit les données s'afficher en temps réel sur son écran. "Les capteurs permettent de recréer un modèle 3D représentatif de l'anatomie du patient, explique-t-il. C'est au degré près, au millimètre près."

"Il améliore la précision de l'œil du chirurgien", confirme Dr Sophie Putman, chirurgienne orthopédiste en charge de l'opération. Traditionnellement, c'est en manipulant à la main le genoux du patient qu'on détermine comment placer la prothèse. Ici, le robot permet au praticien d'avoir des informations chiffrées sur l'alignement de la jambe et la pression exercée sur les ligaments. Ce qui permet d'adapter au mieux la prothèse à l'anatomie du patient.

...et plus de confort pour le patient

Selon le CHU de Lille, 20% des patients ont des douleurs à long terme après la pose de la prothèse. "Le but, c'est d'améliorer le confort du patient, lui permettre d'avoir une meilleure récupération et surtout moins de douleurs par la suite", explique le Dr Sophie Putman.

Une évolution d'autant plus nécessaire qu'avec le vieillissement de la population, les patients sont de plus en plus nombreux. "Ici, on pose entre 300 et 400 prothèses par an, et on estime que ça devrait doubler ou tripler dans les années à venir, continue-t-elle. Il faut offrir à ces futurs patients des solutions sûres et la possibilité de reprendre une vie normale le plus vite possible."