Au CHU de Montpellier, les 70 oubliés du Ségur de la santé se mobilisent

C'était la mesure phare du gouvernement pour saluer la mobilisation des soignants face à la crise du Covid. La signature du Ségur de la santé, en juillet dernier, s'est accompagnée d'une revalorisation de salaire de 183 € par mois pour les personnels hospitaliers. Enfin pas pour tous. Dénonçant l'oubli des travailleurs médico-sociaux, la CFDT a engagé un recours devant le Conseil d'Etat pour "inéquité de traitement".

Ils sont 30 000, psychologues, éducateurs, assistantes sociale, aides à domicile, ils portent la blouse blanche mais ne sont pas considérés comme des soignants. Dans plusieurs cas, cette distinction ne serait qu'administrative entre l'hôpital d'un côté et les structures médico-sociales de l'autre. Une frontière invisible pour Véronique Granit, orthophoniste au Centre de ressources autisme, un service installé dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Eloi à Montpellier.

J'ai une collègue orthophoniste (qui fait le même travail que moi) qui a perçu cette augmentation alors que moi non.

Selon les chiffres avancés par la CFDT, ils seraient 70 dans ce cas au Centre hospitalier universitaire de Montpellier. Parmi eux, Emmanuelle Perret est psychologue au Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP). Une entité dédiée aux troubles psychomoteurs chez l'enfant. Pour elle, ce manque de reconnaissance affecte le moral de tout le service déjà éprouvé par huit mois de tension hospitalière.

Ne pas être valorisé sur notre salaire comme le sont tous nos collègues c'est complètement incompréhensible et particulièrement injuste.

Même constat pour Véronique Granit :

Cette décision a été un coup de massue. On a beaucoup travaillé pendant le confinement et donc on attendait cette augmentation comme tout le monde.