Au CHU de Montpellier, un nouvel appareil pour relaxer les enfants avant une IRM

Le cadre de santé Olivier Martin et le directeur-adjoint du CHU de Montpellier devant le nouvel appareil.

Le CHU de Montpellier vient de se doter d'un nouvel outil pour aider les enfants qui passent des IRM. Un "IRM en jeu" qui permet aux médecins d'expliquer comment va se dérouler l'examen et ce qu'ils attendent de l'enfant. La machine a couté 18 000 euros, financés par le mécénat. Objectif : réduire le recours à l'anesthésie générale, régulièrement pratiquée pour endormir les enfants.

"C'est un examen qui demande une immobilité totale pendant 30 à 40 minutes, précise le docteur Nicolas Leboucq, responsable de l'unité de neuro-imagerie pédiatrique au CHU de Montpelier. En plus, ça fait énormément de bruit à l'intérieur de la machine, même si l'on porte des protections auditives. Un bruit stressant." D'où la nécessité d'endormir les enfants.

Avec l'IRM en jeu, les médecins veulent en réduire l'utilisation en gardant les enfants éveillés et moins stressés. L'appareil se trouve dans une petite pièce entièrement redécorée sur le thème de l'espace. Un environnement chaleureux où l'examen sera simulé.

Réduire de moitié le recours à l'anesthésie

"Nous allons lancer des séquences qui représentent le bruit d'une IRM. C'est vraiment de la simulation, de l'immersion par rapport à ce que l'enfant va vivre, détaille le cadre de santé Olivier Martin. On va jouer avec l'enfant et ensuite lui montrer ce qu'il a fait." Le retour se fait sur un écran tactile et l'enfant obtient un diplôme à la fin du jeu. Ensuite direction la vrai IRM, le vrai examen.

Tout au long de la simulation, l'enfant sera accompagné de deux Blouses Roses, ces bénévoles qui aident les patients à l'hôpital. "Nous allons les accueillir en salle d'attente pour les accompagner vers cette IRM, dans le jeu, dans l'écoute, le no stress" affirme Gisèle Hoogstoel, la présidente de la section de Montpellier.

Les praticiens espèrent, grâce à cette machine réduire de 50 à 60 % le recours à l'anesthésie générale.