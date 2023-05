Au CHU de Nice : ne pas avoir peur de la chirurgie robot-assistée

La robotique chirurgicale était déjà très innovante à Nice mais le programme passe la vitesse supérieure : des experts peuvent depuis quelques jours partager et améliorer en direct les interventions chirurgicales en cours. Une école de formation pour les chirurgiens de toute la région.

Télé expertise en direct

Le CHU de Nice "développe sa nouvelle plateforme robotique chirurgicale en permettant pour la première fois la télé expertise en direct d'une intervention chirurgicale en cours pour la partager avec des experts chirurgicaux et permettre l'amélioration des pratiques et le partage de situations complexes. Cela s'appelle le HUB "(interconnections de plusieurs sites et appareils numériques.) explique les responsables du programme.

Nice centre référence de la chirurgie robotique

L'évolution est spectaculaire. Le CHU possède maintenant deux blocs opératoires équipés de robotique chirurgicale. Le chirurgien est installé dans un sorte de "cockpit" avec deux manettes qui permettent aux poignets et aux doigts de télécommander à distance des bras articulés équipés de nombreux instruments de toute petite taille comme des ciseaux de 2 millimètre d'épaisseur.

Tout est dirigé à distance par le chirurgien depuis son "cockpit" situé à plusieurs mètres de la table d'opération. Une table où le patient est entouré de plusieurs intervenants dont un chirurgien qui assiste en manipulant les instruments qui sont introduits dans l'organisme.

Le chirurgien aux manettes : pieds et mains

La machine "cockpit" est aussi équipée de plusieurs pédaliers pour actionner avec les pieds la télécommande des images pour zoomer ou dézoomer par exemple. Nice est devenu un centre de référence : c'est à dire qu'il forme des chirurgiens à ces nouvelles techniques. L'un des deux blocs possèdent même une double commande pour former en direct un autre chirurgien, comme pour l'apprentissage de la conduite dans les auto-écoles.

Le CHU de Nice est devenu le site de référence "épicentre" qui a vu passer l'an dernier 32 chirurgiens ont pu travailler et se former. 600 interventions ont été réalisés en urologie l'an dernier.

On opère abdomen, thorax et prostate

Tout cette robotique chirurgicale au CHU de Nice concerne les interventions du thorax, de l'abdomen et pour l'urologie. "Les intérêts sont multiples : cela permet une toute petite incision avec moins de risques de pertes de sang, de l'ultra précision pour atteindre des zones peu accessibles comme la prostate, moins de douleurs, et ce mode d'intervention permet une récupération plus rapide des patients" insiste le Dr Mathieu Durand, chirurgien urologue de l'Hôpital Pasteur 2 et responsable du développement du programme de chirurgie robotique.

Autour de la table : des anesthésistes et des infirmières spécialisées. Et tous les yeux sont braqués sur les nombreux écrans dispersés dans la pièce. Pour le Pr jean Philippe Berthet " des zones délicates dans la chirurgie du thorax dans le poumon près du cœur peuvent être explorées avec beaucoup de précision, sans impacter trop la vie du patient car c'est une chirurgie peu invasive".

l'espace est tout petit mais on a l'impression d'opérer dans une grande cavité

Jean François Gonzales, chirurgien orthopédiste, chef du Pôle Opératoire du CHU de Nice "c'est une véritable avancée pour les patients. C'est de l'intelligence artificielle pour augmenter la performance des chirurgiens. Il faut bien comprendre que c'est important de travailler dans un espace tout petit mais avec une bonne vision très grande. On a 'impression d'être de travailler dans une grande cavité... Les chirurgiens doivent s'entrainer pour savoir utiliser ces instruments. C'est un apprentissage."

"Ces techniques nous aident non seulement pour intervenir sur la prostate mais aussi par exemple aussi pour enlever des tumeurs du poumon ou pour la chirurgie de l'abdomen dans la prise en charge de l'obésité. Le coût est un peu plus élevé aujourd'hui que la chirurgie classique car le matériel coûte cher... nous devons convaincre et prouver les avantages et les bénéfices de ce type de chirurgie pour les patients afin de convaincre les sociétés savantes de la médecine . Nous voulons à terme bénéficier d' une meilleure prise en charge de la chirurgie robotique".

Il faut rassurer les patients

Dans les deux blocs opératoires, les infirmières ont reçu elles aussi une formation particulière. Sonia, l'une d'elle explique aux patients "je les rassure en leur expliquant qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Les intervenants dans la pièce sont plusieurs à suivre en direct sur de multiples écrans tous les gestes... on peut échanger avec les chirurgiens. Avant on ne voyait rien!" Les images sont aussi toutes enregistrées comme pour la boite noire d'un avion.