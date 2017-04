Au CHU de Nîmes, les patients murmurent à l'oreille des chevaux

A l’hôpital de Nîmes, des patients souffrant de dépression bénéficient de séances d'équithérapie. Un projet innovant mis en place dans le service de Gérontopsychiatrie.

Trois patients bichonnent des poneys, des chevaux avec tendresse. L'étonnante scène provient d'une séance d'équithérapie, une "thérapie avec des chevaux" proposée au CHU de Nîmes.

Les personnes âgées dépressives retrouvent le sourire

Depuis 2015, le service de Gérontopsychatrie utilise l'équithérapie pour "soigner" les patients. L'occasion d'apporter une réponse alternative et complémentaire aux seuls traitements médicamenteux. L'idée est d'utiliser le cheval comme partenaire thérapeutique pour des malades souffrant de dépression.

Chaque mardi, des patients accompagnés de soignants se rendent au domaine équestre de Maruejols pour s'occuper des animaux. Les malades brossent les poneys et les chevaux, leur donnent à manger, les promènent. L'équithérapie est une prise en charge thérapeutique, non conventionnelle et complémentaire qui utilise le cheval comme intermédiaire afin d'améliorer certaines pathologie mentales ou physiques.

C'est une bulle d’oxygène! On les sort de leur bulle, puis nous, on tombe la blouse et on les éloigne du contexte de l'hospitalisation. Le but est de leur faire comprendre que ceux ne sont pas que des malades. - Sabrina Jumentier, psychologue au CHU de Nîmes

Les séances ont permis de constater que les personnes âgées retrouvent le sourire, ressentent moins d'émotions négatives. Une cinquantaine de patients ont participé à ses ateliers pour leur permettre de se remettre en selle.