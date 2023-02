Au CHU de Poitiers, la maison de Freyja accueille depuis janvier les femmes victimes de violences

En 2022, les violences intrafamiliales déclarées ont augmenté de près de 20% dans la Vienne. Les victimes, majoritairement des femmes, ont parfois du mal à prendre la parole, ou à savoir vers qui se tourner pour trouver de l'aide. C'est notamment pour répondre à ce besoin que la maison de Freyja a ouvert en janvier : espace réservé 100 % aux femmes victimes de violences, elle propose un accompagnement médical, psychologique ou encore une aide dans les démarches sociales et juridiques.

Dessins d'oiseaux et phrases positives aux murs, jouets pour enfants et porte-bébés au sol, la maison de Freyja se veut être un lieu sécurisant et accueillant pour les femmes victimes. Une manière de les mettre en confiance, ce qui est très important, explique Laurence Pineau, l'infirmière coordinatrice de l'unité : "elles sont tellement apeurées qu'un espace où elles peuvent se poser et souffler c'est important, pour elles et pour libérer la parole."

Au cours d'un premier entretien, l'infirmière évalue les besoins de la victime, pour lui proposer un ou plusieurs accompagnements. Et le panel est large : consultation médicale, suivi psychologique, accompagnement vers des démarches juridiques mais aussi sociales. Et pour ce dernier aspect, l'unité emploie une assistante sociale, Cécile Guignard : "ça peut être sur des questions de logement, changer d'appartement, se détacher du numéro d'assurance maladie du conjoint". Tout autant de questions qui, précise-t-elle, sont très compliquées à gérer dès lors que la violence envahit la vie de la victime.

Une prise en charge immédiate

Pour la médecin légiste Alexia Delbreil, responsable de la maison de Freyja, l'un des principaux objectifs est de proposer des rendez-vous presque immédiatement : "dans la semaine, voire le jour même." Une cinquantaine de femmes ont déjà été suivies par le personnel de l'unité, alors qu'elle a ouvert il y a deux mois à peine.

Pour la responsable, c'est signe qu'il existe un vrai besoin dans le département : "pour beaucoup de victimes le fait d'avoir fait six ou huit séances (de psychologie, ndlr) permet déjà de pouvoir traiter le problème". Et pour celles qui auraient besoin de plus, la maison de Freyja réoriente vers des services déjà existants, comme le centre de psychotraumatologie situé sur le site d'Henri Laborit.

La maison de Freyja est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, sans rendez-vous. Il est possible de joindre l'équipe avec le numéro de téléphone suivant : 05 16 60 41 18. En dehors de ces horaires, un numéro national est disponible pour les femmes victimes de violences conjugales : 3919. En cas d'urgence, composez le 17.