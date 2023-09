Au CHU de Poitiers, les psychologues répondantes du 31 14 luttent contre les idées suicidaires

"Sarah du 31 14, je vous écoute." Ce sont par ces mots que Sarah, une des psychologues répondantes de l'unité de Poitou-Charentes et du Limousin, démarre chaque appel : en quelques mots, elle évalue l'état psychologique de la personne qui appelle. Car le 31 14 s'adresse à tous les profils. "Ça peut aller de l'enfant, de l'adolescent, à l'adulte ou la personne âgée. Ça peut être une personne concernée, un professionnel de santé ou bien un proche", détaille-t-elle. "Ça concerne toute personne en souffrance psychique, et le but c'est d'éviter que cette souffrance s'intensifie au point d'amener à des idées suicidaires." Les équipes vont toujours valoriser le fait d'appeler le numéro, qui est un premier pas dans la reconnaissance de leur souffrance.

Une détresse causée d'abord par l'isolement et l'anxiété, mais l'actualité peut aussi avoir une influence, explique sa collègue Lise. "Avec la guerre en Ukraine ou les retraites, on a vu des gens qui étaient beaucoup plus anxieux, ça va aggraver des fragilités et des angoisses par rapport au futur, à l'isolement." Mais la période de l'année joue aussi : "Je trouve qu'en été, on a des situations un peu plus complexes que le reste de l'année", analyse Sarah, "mais peut-être parce qu'il y a moins de possibilités d'avoir des rendez-vous, la famille part en vacances, donc le fait d'avoir moins d'interlocuteurs va majorer la souffrance."

Lise, une des psychologues répondantes, en plein appel. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Parmi les personnes qui appellent, beaucoup de jeunes, surtout des adolescents entre 15 et 20 ans, et pour des motifs très variés : "Beaucoup de harcèlement, mais aussi des psycho-traumatismes dans l'enfance, de violences, tous types de violences en réalité, c'est toujours une accumulation avec une histoire de vie difficile qui rencontre un contexte, un élément déclencheur d'une crise, et qui aboutit à un quotidien qui devient insupportable", raconte Lise. "Ça va être une autre approche car ces jeunes sont mineurs donc se pose la question des parents : on va d'abord essayer de situer le contexte familial, et évaluer du risque de mettre les parents au milieu, de l'impact positif ou négatif que ça aura sur le lien avec nous et la prise en charge derrière, ça dépend de comment ça se passe dans la famille. Mais les parents finissent par être confrontés à ça, donc on va les avoir au téléphone et on leur expose une souffrance à un moment T, et ce n'est pas facile car souvent eux aussi souffrent. Parfois, on peut aussi passer par un autre adulte, qui sert de référent ou de soutien."

Poser des questions directes pour obtenir des réponses précises

Et pour apporter une aide efficace, les répondantes doivent parfois aller dans le vif du sujet : "La question est directe : est-ce que vous avez des idées suicidaires ? Les gens ont peur de poser la question car ils craignent que ça mette l'idée dans l'esprit de la personne", développe Sarah. "Mais quelqu'un qui n'a pas d'idée suicidaire répondra non, alors qu'une personne qui a des idées suicidaires sera soulagée de voir que quelqu'un peut envisager qu'il souffre suffisamment pour penser à la mort."

Car en posant des questions directes, les psychologues répondantes peuvent évaluer rapidement la gravité de la situation : "La première chose sera d'être dans l'écoute et la bienveillance, il faut accueillir les émotions des personnes sans jugement, car c'est un sujet tabou qu'il n'est pas facile d'aborder même avec l'entourage proche", explique Sarah. "On va commencer par écouter la personne, l'aider à exprimer ses émotions, à les identifier car ce n'est pas toujours évident et on va évaluer le potentiel suicidaire avec des questions très précises, car il faut aborder la question frontalement pour avoir une réponse précise."

En fonction des réponses, elles peuvent orienter au mieux : "On peut être sur une urgence faible, moyenne ou élevée, là la personne est réellement en danger de mort. On va adapter notre réponse : ça peut aller d'orienter vers le CMP ou les professionnels de santé si la personne en connaît déjà, à l'intervention du SAMU en dernier recours." Car les psychologues répondantes essayent de respecter au maximum les volontés des personnes : "Il y en a plein qui refusent d'aller à l'hôpital, car c'est très angoissant de voir chez soi les pompiers ou le SAMU donc on les envoie en dernier recours, si on n'a pas le choix, et on va tout faire pour expliquer la nécessité de l'intervention à la personne", rajoute Lise. "Le but c'est que cette personne puisse nous rappeler si elle en a besoin à l'avenir, et que le lien de confiance ne soit pas rompu." Parfois, elles peuvent rappeler les personnes après une intervention, pour maintenir le lien et vérifier que l'intervention n'a pas été mal vécue.

Une affiche du 31 14 avec les noms des psychologues répondantes du centre du Poitou-Charentes et du Limousin. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

L'unité du 31 14 du Poitou-Charentes est hébergée au CHU de Poitiers, sur le plateau du régulation du SAMU de la Vienne, pour alerter rapidement les équipes d'intervention. Pour les autres départements, les psychologues répondants du 31 14 peuvent se mettre en relation avec les équipes locales du SAMU pour leur expliquer la situation. Chaque jour, le centre de Poitiers répond en moyenne à une trentaine d'appels.