"Au CHU de Rennes, un enfant par semaine fait une forme grave du Covid-19", explique une pédiatre de l'hôpital

Un centre de vaccination pédiatrique contre le coronavirus ouvre mercredi 19 janvier au Parc Expo de Rennes. L'occasion de parler avec une pédiatre du CHU de Rennes de la vaccination des plus jeunes qui n'est pas obligatoire mais fortement recommandée.

La vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans a commencé fin décembre.Elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. Pour l'instant, en Ille-et-Vilaine, seulement 2% des enfants concernés ont fait leur vaccin, c'est l'un des taux les plus bas de France. On en parle ce mardi avec le docteur Amélie Dhalluin, pédiatre au CHU de Rennes, invitée de France Bleu Armorique.

FBA - Mercredi 18 janvier ouvre au Parc Expo de Rennes le 8ème centre de vaccination pédiatrique d'Ille-et-Vilaine qui est le département où les enfants sont le moins vaccinés. Comment vous l'expliquez?

Amélie Dhalluin - La vaccination pédiatrique n'est ouverte que depuis un mois, et comme pour les adultes, il y a d'abord une priorisation sur les enfants malades et les enfants immunodéprimés. Et avec l'explosion des cas de Covid ces dernières semaines, l'organisation des lignes pédiatriques a été perturbé. Et aussi, en Ille-et-Vilaine particulièrement, il est toujours très compliqué de trouver des créneaux de vaccination, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres départements bretons. Donc, je me réjouis de l'ouverture de ces lignes, en espérant que ça puisse permettre à beaucoup de parents motivés qui passent beaucoup de temps sur Doctolib de trouver un rendez-vous pour leur enfant.

Vous parlez des parents motivés mais il y en a qui sont encore très hésitants, qui ne voient pas l'utilité de ce vaccin pour leurs enfants. Qu'est ce que vous pouvez leur dire ce matin ?

Effectivement, je pense qu'on a encore un grand effort de pédagogie comme on l'a fait pour convaincre les adultes. Il faut rappeler d'abord que ce vaccin est un réel bénéfice individuel pour les enfants, c'est-à-dire qu'on les vaccine d'abord pour les protéger des formes graves.

Mais il n'y a pas beaucoup de formes graves chez les enfants...

Alors, d'après Santé publique France, il y avait quand même plus de 900 enfants hospitalisés pour covid le 17 janvier, dont plus de 120 en réanimation. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de formes graves. Sauf que, comme on est dans une période où le virus circule beaucoup chez les enfants, il y a forcément plus de formes graves. Et nous, là, aux urgences pédiatriques du CHU de Rennes, on a quasiment un enfant par semaine qui fait une forme grave.

On voit bien aussi qu'il y a moins de complications dans les collèges et lycées où la population est plus vaccinée. Donc, on aura aussi un bénéfice pour les enfants de pouvoir continuer à aller à l'école et de maintenir les écoles ouvertes.

C'est aussi pour atteindre l'immunité collective... car des adultes ne sont pas vaccinés.

Effectivement, on est un pays encore où il reste encore des non vaccinés et c'est vrai que le problème, c'est pas d'être non vacciné. Le problème, c'est que ce sont ces personnes là qui font principalement des formes graves, qui ont donc recours à des soins hospitaliers et qui entraînent des difficultés d'organisation à l'hôpital et la nécessité de réorganiser d'autres soins. Donc, il y a un vrai bénéfice collectif à la vaccination des enfants pour diminuer la circulation des virus. J'ajoute que les enfants reçoivent déjà des vaccins obligatoires pour des bénéfices collectifs.

Quand vous vaccinez un garçon contre la rubéole, c'est bien pour empêcher la circulation chez les femmes enceintes et inversement. Quand on vaccine une fille contre les oreillons, c'est bien pour éviter les formes graves chez les garçons. Donc, la politique de vaccination, c'est vraiment une politique qui se voit de façon collective et avec un enjeu de santé publique.