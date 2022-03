Au CHU de Tours, la situation ne s'est pas améliorée depuis le Covid, au contraire dénoncent des syndicats

Focus ce lundi matin sur l'un des sujets qui va animer la campagne présidentielle. Sujet qui est globalement au cœur de l'actualité avec la crise sanitaire, celui de l'hôpital public. Les différents candidats rivalisent de propositions pour renflouer des effectifs en perdition. Mais deux ans après le début du Covid, et alors qu'avant 2020 les personnels hospitaliers déploraient déjà un manque criant de personnels, la situation s'est-elle améliorée à l'hôpital public ? Pas vraiment, selon les personnels que nous avons rencontrés.

Un fort taux d'absentéisme à Tours

Eux affirment même qu'elle s'est dégradée. En cause notamment, le taux d'absentéisme. 9% avant la crise Covid. 13% aujourd'hui. Et une cinquantaine de postes de soignants toujours vacants sur l'hôpital de Tours ! Le CHU peine de plus à plus à recruter des jeunes. Philippe Papin est le secrétaire du CHSCT. "On vous dit vous avez un contrat à 100% pendant trois mois, et puis d'un seul coup, on vous dit on a besoin de vous dans un autre secteur, mais à 50%. Les contractuels sont des pions".

Des fermetures de lits qui continuent

Des contractuels qui, en plus, ne profitent pas de la prime de 183 euros du Ségur. Un manque de personnels donc, qui impose des fermetures de lits. Anita Garnier l'a elle-même vécue, à son poste d'infirmière aux Urgences de Tours. "J'ai eu sur un week-end une dame de 91 ans qu'on a gardé 57 heures sur un brancard. On a un service de médecine aiguë gériatrique qui aurait dû être en capacité de l'accueillir. Mais aujourd'hui, on n'a pas le personnel pour ouvrir tous les lits de ce nouveau service. C'est un service tout neuf!"

Un hôpital public régi par l'argent selon FO

Des fermetures de lits aux conséquences lourdes pour les patients dénonce celle qui est aussi déléguée syndicale SUD Santé Sociaux. "Ce sont des retards de prise en charge, des retards de diagnostic. Donc, en terme de crise sanitaire, ça va bien au delà du Covid".

Le problème pour Alexandre Robert, c'est que l'hôpital est aujourd'hui régi par l'argent. C'est le délégué syndical FO de l'hôpital de Chinon. "Tout est compté, le nombre de petits gâteaux l'après midi, etc. On a parlé d'Orpea, c'est la même chose!"

Au delà des annonces, tous réclament d'abord aux candidats une vraie prise de conscience des conditions de travail au sein de l'hôpital public.