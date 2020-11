Au cœur du centre de réanimation du CHU de Dijon

Une porte à double-battants dans l'un des étages de l'immense CHU de Dijon. Il faut prévenir de sa visite, car il n' y a pas de poignée à l'extérieur. C'est un soignant qui déverrouille l'entrée depuis l'intérieur et vient vous accueillir.

L'hôpital compte actuellement 35 patients en réanimation, et le rythme d'entrées ne cesse de grimper. "Nous sommes ici dans le service de soins intensifs, indique le professeur Jean-Pierre Quenot , le chef du service. Sur nos 15 lits, on compte 13 malades du Covid. A partir de cette semaine (celle du 9 novembre NDLR), on va ouvrir 6 lits supplémentaires dans les services voisins."

Ici, tous les patients sont intubés, sous respirateur artificiel et inconscients. Chaque chambre individuelle est soigneusement fermée. Les baies vitrées sont peintes jusqu'à la mi-hauteur pour preserver l'intimité du malade. Seules émergent une batterie d'ecrans et de témoins lumineux qui permettent de connaitre l'état de santé de la personne.

"Ca sert a surveiller tous les paramètres au niveau cardiaque, respiratoire ou tension, explique Régine Favel cadre de santé, savoir s'il y a des défauts et agir tout de suite. En cas d'arrêt cardiaque, ça sonne "en rouge" et tout le monde peut agir dans la seconde."

Ce qui frappe dans ce lieu où la maladie est la plus sévère, c'est le calme des soignants. Toutes les 12 heures, une équipe de 10 infirmiers et aides-soignants se relaie pour seconder les médecins. Dans le couloir , on trouve deux grands bureaux qui font face aux chambres. Là encore, une batterie d'ordinateurs et d'écrans pour contrôler la situation, et personne ne les lâche des yeux.

La surveillance des patients au centre de réanimation © Radio France - Olivier Estran

"Au tout début , il y avait une charge mentale en plus, mais maintenant on y est habitués. C'est vrai que depuis le mois de mars, c'est fatiguant sur la longue, mais bon on tient le coup", explique Chemseddine, infirmier. "L'équipe est soudée, on s'entend super-bien et ça aide beaucoup."

Les patients sont inconscients, mais les visites sont autorisées. "Je suis sûr que mon mari peut ressentir notre présence, nous entendre" confie Sybille dont l'époux est hospitalisé depuis deux jours. "Quant à l'équipe médicale, ils sont supers, discrets et très gentils. Ils savent aussi nous expliquer ce qu'ils font. Je sais que mon mari est entre de bonnes mains."

"Cette situation va durer peut-être plusieurs mois" - Jean-Pierre Quenot, chef du service.

"La deuxième vague, contrairement à la première va être plus importante et plus prolongée." prévient le professeur Quenot. On a renforcé les équipes et le nombre de lits, et il faudra tenir comme ça durant plusieurs semaines et peut-être plusieurs mois avec surtout des gens plus jeunes".

"Lors de la première vague, on avait des gens de plus de 70-75 ans, ceux là ont compris et se sont isolés. Là on a la seconde vague avec des gens en majorité entre 60 et 70 ans. On en a pour plusieurs semaines, et si ça se passe mal au niveau des hôpitaux, on va aller sur un confinement beaucoup plus dur. Donc, le message a passer c'est que si on a rien à faire dehors en termes de travail ou d'activités obligatoires, il faut rester à la maison."

Le professeur Jean-Pierre Quenot estime que le virus sera là pendant encore "des mois" © Radio France - Olivier Estran

Le CHU de Dijon peut accueillir jusqu'à 63 lits de réanimation. Depuis le début de l'épidémie, la Covid-19 a fait 304 morts en Côte-d'Or.