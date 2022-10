Au congrès des maires ruraux en Dordogne, des élus font une proposition contre la désertification médicale

C'était LA question centrale tout le weekend, au congrès des maires ruraux à Eymet en Dordogne. Celle des déserts médicaux, du manque de médecins, des mois à attendre avant d'obtenir un rendez-vous et des kilomètres à avaler pour une consultation. ll manque plus de 6.000 généralistes dans les campagnes selon les maires ruraux. En Dordogne, on en compte 67 pour 100.00 habitants. Tout au long du weekend, des voix se sont élevées pour proposer une solution : le conventionnement sélectif.

Conventionnement sélectif ?

Les maires ont invité la ministre déléguée à la santé Agnès Firmin Le Bodo dimanche, pour le dernier jour du congrès. Et c'est Roland Caillaud, le maire de Pouligny-Saint-Pierre dans l'Indre qui a posé le sujet sur la table : "On est quand même choqués de voir qu'aujourd'hui on conventionne encore des médecins qui s'installent dans des zones surdotées, surtout que c'est au soleil. Ce n'est plus soutenable, attaquez-vous au vrai problème". Dans son petit village, il y a 1.100 habitants, zéro médecin.

Quelques jours plus tôt, le président du département avait lui aussi évoqué la solution du déconventionnement, sur France Bleu Périgord. "A un moment, il faut prendre des mesures plus coercitives. Les médecins sont financés par les collectivités, la sécurité sociale. Il faut avoir le courage de dire non, on ne va pas continuer à vous conventionner pour aller dans des zones surdotées", dit-il sur France Bleu Périgord.

Pour la ministre, c'est non

Pour Agnès Firmin Le Bodo, ce n'est pas une solution envisageable, en tout cas pas en ce moment. "On m'a appris que zéro fois zéro ça fait zéro. 87% du territoire est un désert médical. Les zones surdotées ça n'existe plus", assure la ministre.

Quand on regarde les cartes de France, c'est vrai qu'il n'y a pas de zone verte, il n'y a que des zones rouge ou orange. Mais en regardant de près, il y a de grandes disparités entre bassin de vie. En Dordogne par exemple, rien à voir selon qu'on habite dans le secteur de Brantôme suffisamment doté en médecins, ou du côté de Ribérac, où il faudrait huit médecins supplémentaires pour atteindre la moyenne nationale.

Certains disent qu'il suffirait d'un décret

Gilbert Guérin par exemple, le maire de Dausse dans le Lot-et-Garonne, quand il veut voir un dermatologue il doit rouler jusqu'à Bergerac. "Allez-voir si Biarritz est sous-dotée, non. Le conventionnement sélectif permettrait à moyen terme de répartir les médecins qui sortent des facultés de médecine. Et le salaire du médecin il est fait par le remboursement de la Sécu", soutient-il. En plus pour certains, ce pourrait être une solution appliquée tout de suite, il suffirait d'un décret.

Questionnée une nouvelle fois, Agnès Firmin Le Bodo s'appuie sur ce même chiffre, selon lequel 87% des territoires sont sous-dotés. Avant de conclure : "Et de toute façon, il faut aller voir chez ceux qui l'ont mis en place, ça ne fonctionne pas."