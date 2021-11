"Au début on était les oubliés du Ségur, maintenant on n'est rien" : la colère d'une aide-soignante limousine

Les professionnels du secteur social et médico-social réclament toujours la même revalorisation salariale que celle accordée aux soignants suite à la crise sanitaire. Ce mardi, à l'appel de la CFDT, une manifestation régionale a eu lieu devant l'ARS à Bordeaux, pour réclamer ces 183 euros bruts pour tous les professionnels de la branche. A Limoges, dans l'association Santé Service Limousin, tous les salariés n'ont pas reçu la prime, alors qu'ils effectuent le même travail.

Partager les primes pour que tout le monde ait sa part

Le travail des salariés de l'association se divise en deux volets principaux : les soins hospitalisation à domicile (HAD) et les soins infirmiers à domicile (SIAD) pour personnes âgées ou handicapées. Or, seuls les premiers sont considérés comme du médical, le reste faisant partie du "médico-social".

Dans l'association, les deux branches ont été mutualisées, et chaque aide-soignant peut effectuer de façon équivalente tous les soins. Mais officiellement, seuls 22 d'entre eux sur 73 effectuent des soins HAD : ils sont donc les seuls à avoir reçu la prime du Ségur. "Pour plus d'équité, nous avons décidé de diviser cet argent entre tous les salariés" explique Catherine Lavergne, aide-soignante et déléguée syndicale CFDT, "ce qui nous fait environ 50 euros net chacun". Bien loin, donc, des 183 euros nets promis par le Ségur.

Alors les salariés continuent de se mobiliser pour demander la prime pour tous. La syndicaliste a même écrit une lettre à l'ARS le 20 octobre dernier, lettre pour le moment restée sans réponse.

Pas de reconnaissance dans leur travail

"Ça nous met en colère de voir toute cette injustice, par rapport à nos collègues qui font le même travail que nous" explique Catherine Lavergne. D'autant plus après la période difficile lors de la crise sanitaire. "Au début on n'avait pas de masques, on n'avait pas de blouses, on s'est débrouillé et on est allé chez nos patients. Le métier qu'on fait, on l'aime, et on demande juste à pouvoir en vivre".

Le gouvernement a laissé entendre que le secteur médico-social pourrait bénéficier de cette prime à partir de l'année prochaine. Mais pour le moment, rien de signé. "Au début on pouvait dire qu'on était les oubliés du Ségur ; aujourd'hui, on n'est rien".