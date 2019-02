Au Havre, l'association France Alzheimer organise des cafés-mémoire

Le Havre, France

Rompre l'isolement des personnes malades d'Alzheimer et des aidants. C'est le but du café-mémoire organisé au Havre, samedi 16 février par l'association France Alzheimer. Il a lieu de 10h à 12h au café "Le Lafayette". Des bénévoles et une neuro-psychologue seront présents pour apporter une écoute.

En 2013, Marie-Claude a sollicité l'aide de France Alzheimer, deux ans après le diagnostic de la maladie chez son mari. "Au début, je me disais que j'allais lui faire faire des activités, des balades. Et puis je me suis aperçu qu'on s'épuise très vite. C'est du 24 heures sur 24", témoigne cette habitante de Montivilliers.

Il y a une très grosse fatigue et on n'a jamais l'esprit tranquille pour faire quelque chose"

Chez France Alzheimer, elle trouve du soutien. "Venir, parler, sortir de chez soi, avoir des échanges, c'est important", confie Anne-Marie Beauvais, présidente de l'association France Alzheimer en Seine-Maritime. "Le but est de donner du répit à l'aidant et de prendre en charge la personne malade. On a des ateliers avec une neuro-psychologue pour leur faire travailler la mémoire", poursuit-elle.

Plus on a de l'aide rapidement, plus on est soutenu, plus on arrive à non pas regarder que le négatif mais retenir aussi le positif"

Et les effets sont visibles : le mari de Marie-Claude parvient à garder quelques souvenirs en mémoire. "Avant, je lui posais des questions sur ses activités. Je n'avais pas de réponse, il bougonnait. Maintenant, je le laisse rentrer. Et au bout d'une heure, parfois il vient me voir pour me dire ce qu'il a fait. C'est magique !", se réjouit Marie-Claude. De son côté, elle peut prendre du temps pour elle, profiter d'activités avec des amies.

Des personnes diagnostiquées de plus en plus jeunes

La maladie d'Alzheimer est souvent présentée comme une maladie qui touche les personnes âgées. Pourtant, de plus en plus de Français de moins de 60 ans sont également concernés. "Certains ont 45 ou 50 ans. C'est compliqué parce que les EHPAD ou les accueils de jour ne prennent pas les personnes en-dessous de 60 ans. Il faut des dérogations mais ce n'est pas facile, ça prend du temps", précise Anne-Marie Beauvais, présidente de l'association France Alzheimer en Seine-Maritime.

C'est un bouleversement dans ces familles. "Il faut s'occuper des enfants, parfois en bas âge. Et puis le conjoint travaille souvent. Il ne peut pas être totalement présent tous les jours, toute la journée. C'est très compliqué pour ces familles", poursuit Anne-Marie Beauvais.