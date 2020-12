Covid-19 : au Havre, le dépistage massif est loin d'avoir attiré les foules

Depuis le début de la semaine, l'agglomération havraise avait mis en place un dispositif XXL pour tester massivement ses 270.000 habitants dans le cadre d'une campagne massive de dépistage du covid-19 avant les fêtes de fin d'année. Mais peu de Havrais se sont pas déplacés.

Plus de 300 cas positifs

L'Agence Régionale de Santé fait le bilan de cette campagne de tests. Seulement 30.625 tests ont été réalisés depuis le début de la semaine, bien loin des 270.000 habitants concernés. C'est 10% de la population concernée. Elle souligne, dans un communiqué, qu'en six jours a été réalisé l'équivalent de sept semaines de tests sur ce territoire.

Le maire du Havre, Edouard Philippe espérait dans un premier temps que 50% de sa population soit testée via ce dispositif avant de revoir ses ambitions à la baisse." Si on testait 50 % de la population, je serais le plus heureux des hommes ! Nous serons sans doute en dessous", avait-il déclaré dans le JDD. Sur la semaine de tests, 340 personnes ont été testées positives.

A lire aussi : Covid-19 : le dépistage massif au Havre, un flop ?