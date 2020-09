Au Havre, le nouveau centre de santé pris d'assaut par les patients

Au Havre, de nombreux habitants peinent à trouver un médecin traitant ou à prendre un rendez-vous avec un spécialiste dans un délai raisonnable. Sagéo vient d'ouvrir un nouveau centre de santé, non loin des Docks qui ne désemplit pas.

Un centre de santé Sagéo, flambant neuf, vient d'ouvrir au Havre. On vous parle régulièrement sur France Bleu Normandie des déserts médicaux qui ne sont pas qu'à la campagne ! Au Havre, ville de 172 000 habitants, c'est souvent mission impossible de trouver un médecin généraliste et pour les spécialistes les listes d'attente se comptent en années. Ce nouveau centre de santé, qui a ouvert en juillet, tout près des Docks et de Sciences Po est donc une bouffée d'oxygène pour les habitants.

Le directeur du centre montre les objets connectés de la plate-forme de téléconsultation, des outils dernier cri © Radio France - Amélie Bonté

Dans ce centre de santé situé près des Docks et de Sciences Po, vous trouverez un kiné, un ophtalmo, une sage-femme, un médecin et deux autres qui arriveront d'ici la fin du mois. Certains sont d'origine Havraise et reviennent aux sources mais d'autres découvrent la région comme le Docteur Pierre Monello qui n'a pas hésité à venir du Sud :

Quand on passe 8H dans un bureau, ici ou à Antibes, ça ne change pas grand chose!"

Travailler dans un centre de santé présente de nombreux avantages pour ce médecin. Il est salarié, n'a pas à s'occuper de la partie administrative, a un emploi du temps défini.

C'est un désastre ici au niveau des effectif!"

De nombreuses personnes lui confie chercher un médecin traitant depuis plus de six mois...

Au Havre, plus de 10% de la population n'a pas de médecin traitant. Alors dans la salle d'attente, cette maman est soulagée d'avoir enfin un rendez-vous pour sa fille :

"Depuis 3 ans, on a pas de médecin pour les enfants"

A l'accueil du centre, Amandine vient de s'asseoir et attend son tour, elle peinait à trouver un rendez-vous avec un ophtalmologiste.

Avec mon ophtalmo habituel, il fallait que j'attendre jusqu'à l'année prochaine"

En théorie vous pouvez choisir votre médecin ou praticien et d'en changer si vous n'êtes pas satisfait.. Evidemment quand on ne vous prend pas comme nouveau patient, ça se complique... Tatiana est donc ravie de pouvoir consulté la sage-femme de ce centre car elle cherche un deuxième avis médical :

Là j'ai eu un rendez-vous en une semaine, c'est super!"

Sagéo est déjà en train de travailler à l'ouverture d'un second centre de santé au Havre, prés de la gare.