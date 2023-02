Au Havre, les patients sont mitigés sur la hausse des tarifs des consultations médicales

Dernières heures pour trouver un accord sur la revalorisation du tarif des consultations médicales. Les syndicats de médecins libéraux et l'Assurance maladie ont jusqu'à ce mardi soir pour accorder leur violon. Cette dernière a proposé de revaloriser l'ensemble des consultations médicales de 1.50 euro, soit 26,50 euros . Trente euros sous certaines conditions. Certains syndicats réclament, eux, 50 euros.

ⓘ Publicité

"Pas d'accord entre l'Assurance maladie et les syndicats"

"Si c'est remboursé, je suis d'accord. De toute façon, l'inflation, cela concerne tout le monde", explique Fred, croisé devant le centre médical François 1er situé dans le centre-ville du Havre. "Je suis pour, surtout vu les études qu'ils ont faites, 25 euros ce n'est clairement pas suffisant", rétorque Marie-Claude avant de poursuivre "donc 50 euros, pour ceux qui ont une mutuelle comme moi et mon fils, cela ne nous dérange pas".

Le ton est plus grave du côté d'Angélique. "Ils se foutent de nous ?", s'insurge-t-elle. "On parle d'accès au soin, pouvoir se soigner et payer plus c'est honteux. C'est inadmissible", renchérit-elle. De son côté Marie-Hélène est plus mesurée. "Peut-être qu'augmenter de cinq euros serait la solution mais pas plus", dit-elle.

L'Assurance maladie a proposé 30 euros aux médecins généralistes. Mais avec des contreparties, comme exercer une garde, exercer dans des déserts médicaux ou prendre plus de patients. "Il est vraisemblable qu'il n'y aura pas d'accord entre l'Assurance maladie et les syndicats", a estimé la ministre havraise déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo , ce lundi soir.

Les six syndicats représentatifs des médecins libéraux ont jusqu'à ce mardi soir pour dire s'ils acceptent ou non la nouvelle grille de tarifs proposée pour cinq ans, "charge aux médecins de revenir autour de la table", conclut Agnès Firmin-Le Bodo.