Au Jardin des Plantes de Nantes, on scrute les pollens allergisants

Vous éternuez, vous avez les yeux qui piquent ? Près de 35% des adultes et environ 20% des enfants sont concernés par les allergies aux pollens. Dans les allées du Jardin des Plantes de Nantes, Marie est justement en train d'éternuer. Elle est devenue, avec l'âge, allergique aux graminées : "Enfant, je faisais des cabanes dans les ballots de paille et aujourd'hui voilà. On est tous devenus fragiles en fait."

Gwenaëlle, la fille de Marie, est aussi allergique et prend des histaminiques tous les jours : "J'ai des grosses allergies au bouleau." Sa mère se souvient avoir couru les pharmacies, pour chercher des médicaments : "Elle avait les yeux gonflés en un éclair de temps."

"On est tous devenus fragiles au pollen"

Et voilà la mère et la fille en train de discuter avec William, le jardinier botaniste qui s'occupe du pollinarium sentinelle au Jardin des Plantes de Nantes. "Vous avez des capteurs pour voir et mesurer les pollens ?", demande Marie. "Ce sont mes yeux les capteurs. À force, on connaît", répond William. Le jardinier a son petit carnet avec lui pour noter la libération des pollens. Le pollinarium contient une quinzaine de plantes allergisantes, qu'on trouve dans les environs de Nantes : "plantain lancéolé, flouve odorante, avoine élevée, houlque laineuse", énumère William. Des arbres sont aussi cultivés en pot : bouleau, saule, noisetier, chêne, frêne et aulne.

Une alerte pour les allergologues

"Dès que les plantes commencent à émettre, William crée une alerte sur un site", explique Aurélien Bour, le responsable scientifique du Jardin des Plantes. "Les allergologues la reçoivent et préviennent leurs patients pour qu'ils prennent leur traitement. Le retour qu'on a des médecins, c'est que c'est assez fiable". Il est aussi possible de s'inscrire gratuitement à la newsletter " Alerte pollens ".

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce pollinarium, des visites sont organisées mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 au Jardin des Plantes de Nantes. Expérimenté dès 2003, c'est le premier à s'être développé en France. Depuis, d'autres ont essaimé en France, à La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire notamment.

