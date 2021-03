Coronavirus à l'école : au lycée Delacroix à Drancy, 20 élèves ont déjà perdu un parent du Covid

Le personnel du lycée Eugène-Delacroix à Drancy (Seine-Saint-Denis) a adressé, ce vendredi 26 mars 2021, une lettre au Président de la République et au ministre de l'Éducation nationale, pour demander officiellement et solennellement la fermeture de l'établissement où les cas de Covid se multiplient.

"Situation sanitaire alarmante"

Dans cette lettre, les enseignants dénoncent une "situation sanitaire alarmante". Depuis la rentrée du 1er mars, deux cas positifs et un cas contact ont été recensés parmi l'équipe de direction, 54 élèves positifs sans compter les nouveaux cas chaque jour, une vingtaine d'enseignants positifs , 48 classes avec au moins un élève cas contact.

Une vingtaine de parents d'élèves décédés du Covid

Des chiffres "révélateurs d'un danger grave et imminent", écrivent-ils. Surtout, ils rappellent que dans cet établissement qui compte près de 2.000 élèves, une vingtaine de jeunes ont déjà perdu leur père ou leur mère, depuis le début de l'épidémie il y a un an. "On nous a communiqué ce nombre lors du dernier conseil d'administration en décembre", affirme Fabrice Morel, enseignant et délégué du SNES-FSU 93, contacté par France Bleu Paris. "Moi-même, j'ai deux élèves qui ont perdu leur père". Cette semaine encore, il a appris qu'un parent au moins était dans un état critique.

Les enseignants exercent leur droit de retrait

Au-delà des adultes, l'inquiétude est donc aussi grande parmi de nombreux adolescents. Des tests salivaires sont prévus dans l'établissement, le 30 mars, mais ils arrivent évidemment trop tard pour Fabrice Morel. Les enseignants exercent depuis mardi leur droit de retrait et comptent le répéter, dès la semaine prochaine, si leur demande n'est pas prise en compte. Ils l'ont écrite noir sur blanc dans le courrier envoyé au chef de l'État : "Nous réclamons la fermeture urgente et temporaire de l'établissement, avec un basculement total en enseignement à distance pour assurer la continuité pédagogique."

272 classes fermées en Seine-Saint-Denis

D'après le dernier bilan hebdomadaire communiqué par le rectorat, ce vendredi, 272 classes sont fermées en Seine-Saint-Denis, mais aucune école. Dans l'ensemble de l'académie de Créteil, 3.696 élèves sont porteurs du virus soit 877 de plus en 24 heures et chez les personnels, 857 cas sont positifs soit une hausse de 117 en 24 heures.