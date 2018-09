Trouver un médecin est devenu l'un des grands sujets d'inquiétude. Et pas uniquement en campagne. Au Mans, près des deux tiers des 85 médecins généralistes ont plus de 60 ans. Trop peu de praticiens s'installent pour les remplacer quand ils prendront leur retraite.

Le Mans en voie de désertification médicale ? La Ville compte à ce jour 85 généralistes, dont près des deux tiers ont plus de 60 ans. Un tiers des médecins actuellement en exercice a même plus de 65 ans. Autrement dit des praticiens susceptibles de prendre leur retraite du jour au lendemain, tout comme les six généralistes qui consultent encore en libéral, alors qu'ils ont passé le cap des 70 ans.

Pire encore pour les spécialistes

Principal problème: le rythme d'installation des nouveaux médecins au Mans est bien loin de compenser les départs. Depuis le début de l'année 2018, seuls cinq praticiens ont rejoint un cabinet libéral.

La situation est tout aussi inquiétante pour les spécialistes. Par exemple les gynécologues. Ils sont 25 au Mans dont près de la moitié a plus de 60 ans. Trois d'entre eux ont même plus de 70 ans.