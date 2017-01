Au Mans, la réalité virtuelle testée pour apaiser la douleur des patients

C'est nouveau! La clinique Victor Hugo du Mans propose un casque de réalité virtuelle à certains de ses patients. L'objectif est de réduire leur stress lors de certains actes médicaux. Les premiers résultats sont encourageants. Une étude a été lancée sur une centaine de patients.

Avant de s'allonger sur le ventre, cette patiente de 84 ans, enfile un casque qui ressemble à de grosses lunettes. C'est la troisième fois qu'elle subit une ponction de moelle osseuse ; la première avec l'assistance de ce matériel de réalité virtuelle. Un quart d'heure plus tard, le verdict est sans appel : « j’ai vu de beaux paysages. C’est vraiment reposant », témoigne cette Sarthoise. « C’est tellement beau à voir qu’on oublie la douleur. Je suis plus calme, plus détendue ».

A la place du gaz hilarant

Le film proposé aux patients ressemble à un dessin animé pour enfants avec de nombreux animaux. Les couleurs sont vives et la musique reprend surtout les sons de la nature. Cette ambiance douce et clame remplace le gaz hilarant, habituellement donné pour apaiser les patients. L'intervention est ainsi facilitée, constate Katel Le Du, médecin hématologue à la clinique Victor Hugo du Mans. « Même si nous sommes habitués à faire une biopsie avec un risque de douleur, ce n’est jamais agréable de provoquer ce genre de désagrément », explique la praticienne. « Les patients sont stressés car ils ont une maladie grave. Donc si on peut enlever une partie de ce stress initial, nous aussi on est soulagés sur le plan médical » témoigne Katel Le Du.

Moins coûteux pour la Sécurité Sociale

Une enquête est actuellement menée sur une centaine de patients de cinq établissements dont la clinique Victor Hugo du Mans pour vérifier que l'anxiété diminue bien grâce à la réalité virtuelle. Des études conduites aux Etats Unis ou en Grande Bretagne montrent déjà que la douleur peut être réduite de 30%, grâce à cette technique. A terme, cette application, baptisée Bliss, pourrait être utilisée dans de nombreux autres domaines médicaux, explique sa créatrice, la mayennaise Mélanie Péron : « on pourrait imaginer que Bliss soit proposée à tous les patients qui subissent de petites interventions chirurgicales avec des anesthésies locales. On pourrait l’envisager chez le dentiste, par exemple mais aussi pour des pansements douloureux, pour des ponctions veineuses, lombaires, mammaires ». « J’ai également été contactée pour la prise en charge de grands brûlés », raconte Mélanie Péron. L'autre avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'elle réduit la quantité de produits anesthésiants administrés aux patients. Elle est ainsi moins coûteuse et contribue à réduire les dépenses de santé.

