Au Mans, le centre de santé Alliance Vision vient d'être déconventionné par l'Assurance Maladie

À partir de ce lundi 21 août, les établissements de santé Alliance Vision ne sont plus conventionnés. L’Assurance Maladie a engagé ce déconventionnement à l’encontre de 13 centres de santé dont celui du Mans situé sur le Quai Ledru-Rollin.

La CPAM accuse Alliance Vision de fraude notamment de facturation d'actes fictifs. 27 plaintes pénales ont été déposées par les Caisses primaires d’assurance Maladie depuis juin 2021. Le préjudice financier chiffré par l’Assurance Maladie s’élève à 7,8 millions d’euros dans le cadre des plaintes déposées mais il pourrait être réévalué au total pour l’ensemble du réseau à plus de 20 millions d'euros. En Sarthe il pourrait se chiffrer entre 500.000 et 800.000 euros.

Qui dit établissement déconventionné dit patients non remboursés ou très peu. une consultation de médecine générale sera désormais remboursée 61 centimes à Alliance Vision et 1,22 euro pour les consultations chez un spécialiste. La CPAM le rappelle, le centre Alliance Vision est tenu d'informer ses patients de ce déconventionnement et des nouveaux tarifs qui sont appliqués. Au Mans, Alliance Vision propose des soins dentaires, ophtalmologiques et des soins de médecine générale. Les patients qui fréquentent cet établissement sont inquiets pour la suite, qui plus est dans ce département.

Un désert médical renforcé

"J'ai une pension de 1.000 euros, c'est un tout petit budget et je viens d'apprendre que sur les 26 euros de consultation chez mon médecin généraliste je serais remboursée que d'un euro, s'inquiète Nora. J'ai des problèmes de santé et je dois y aller au moins deux fois par mois, c'est conséquent pour moi."

Gaëlle vient, elle aussi, souvent à Alliance Vision. Elle est suivie par un médecin généraliste, un ophtalmologue et un dentiste. "On n'a pas les moyens de tout réglé comme ça sans se faire rembourser une partie. Alors elle envisage déjà de chercher des médecins ailleurs. Quitte à faire un peu de route pour trouver un médecin généraliste on va le faire mais ce n'est pas simple ici", raconte-t-elle inquiète. "On a un désert médical", renchérit Elisabeth, désemparée par la situation. "Je n'ai plus de médecin généraliste et là je vais perdre mon ophtalmologue car je ne vais pas revenir ici".

À la caisse primaire d'assurance maladie, un service de médiation est mis en place. "On essaie de faire comme un départ à la retraite de professionnels de santé, on va travailler et discuter avec d'autres professionnels de santé du même bassin de vie, explique Pascal Rochois, le directeur de la CPAM de la Sarthe. On accompagne les professionnels de santé à se coordonner pour trouver des solutions. Mais là c'est un cas un peu particulier, on n'est pas sur un départ en retraite qu'on aurait pu anticiper et avec lequel on aurait pu imaginer une répartition de la patientèle mais on tente de procéder de la même manière."

Mais le directeur le précise, ce n'est pas une solution miracle. En Sarthe il y a un manque cruel de professionnels de santé. Selon l'étude de l'association des maires de France il manque près de 300 médecins généralistes en Sarthe pour atteindre le taux d'un médecin pour 1.000 habitants. Et selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, 90% des médecins en Sarthe ne prennent plus de nouveau patient .