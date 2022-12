Au Mans, les sujets liés au dépistage du VIH et à la contraception encore tabous auprès des jeunes

Pour la journée mondiale du VIH le 1er décembre, le collectif Tout SEXplique 72 ! organise deux journées de prévention, une ce vendredi sur le parvis de la gare du Mans à partir de 13h30 et jusqu'à 16h, l'autre jeudi à la bibliothèque universitaire du Mans. Différents ateliers sont organisés auprès des lycéens pour évoquer le dépistage et la contraception. Un sujet qui reste encore très tabou, surtout auprès des plus jeunes.

Apprendre à mettre un préservatif

Un pénis en plastique sorti d'une grosse boite rose trône sur une des tables. "Alors, des volontaires ?" lance Sandrine à la cantonade. Les élèves de seconde reculent et détournent les yeux quand cette animatrice jeunesse de la Ville du Mans leur explique comment mettre correctement un préservatif. "Ils sont sur la réserve, dès que je sors le god pédagogique en résine, ils reculent. C'est toujours un peu tabou."

Tabou surtout pour celles et ceux qui n'ont pas encore de sexualité. Amir, 15 ans, n'est d'ailleurs pas très à l'aise. "C'est bizarre et un peu gênant" confie-t-il en regardant ses pieds après avoir assisté à la présentation de Nadège.

"Parler sans jugements" docteur Hikombo Hitoto

Alors pour décomplexer tout le monde, rien de tel qu'une journée de prévention pour en parler librement. Le docteur Hikombo Hitoto est infectiologue au CHM. "Plus on en parle, et plus les personnes s'ouvrent, explique-t-il. L'idée, c'est de pouvoir le faire sans jugements. Il suffit de poser simplement des questions, ça permettra de diminuer les IST, les infections sexuellement transmissibles"

Le docteur Hikombo Hitoto explique à ces lycéens les différentes sortes d'IST et de MST qui existent © Radio France - Léonie Cornet

Après une journée de sensibilisation auprès des jeunes jeudi, le docteur Hitoto intervient ce vendredi 2 décembre sur le parvis de la gare. C'est ouvert au grand public.