Au Mans, une cabine de dépistage covid est installée en centre-ville

Depuis le 5 décembre, une cabine de dépistage covid est installée à côté de la place de la Sirène au Mans. Mise en place par la pharmacie des Jacobins, cette cabine propose d'effectuer des tests antigéniques (prélevement avec écouvillon) du lundi au samedi de 10h à 18h, sur rendez-vous.

Les tests durent environ 20 minutes le temps d'attendre le résultat, qui est directement donné à la fin de la consultation.

Les personnes sans symptôme peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou au sein de la pharmacie pour se faire dépister, sans avoir besoin d'une prescription médicale. De plus le test est entièrement remboursé par la sécurité sociale. Pour les personnes de plus de 65 ans, ou ayant des symptômes, elles seront renvoyées vers un établissement médical pour effectuer des tests PCR, plus précis.

60 tests déjà effectués en une semaine

Depuis son ouverture, soixante personnes ont déjà été testées dans la cabine. Pour effectuer les prélèvements deux pharmaciens et deux préparateurs en pharmacie se relaient 6/7 jours.

La cabine devrait rester à côté de la pharmacie jusqu'au mois de janvier voire plus, selon l'évolution de l'épidémie.

Pour se faire tester il suffit de contacter le 02 43 28 41 85, ou de se rendre à la pharmacie des Jacobins. Possibilité de se faire tester dès 12 ans.