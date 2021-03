Au Mans, une tatoueuse redessine des mamelons aux femmes qui ont eu un cancer du sein

Son salon de tatouage, rue de la Paille au Mans, est coloré. Aux murs, Marion Cortiguera a accroché des dessins de mamelons, pour afficher la spécialité du salon Ormani Tattoo : l'ornement mammaire. En plus de ses créations traditionnelles, la tatoueuse propose aux femmes qui ont subi une mastectomie après un cancer du sein de leur dessiner une nouvelle aréole. "C'est du trompe-l'oeil", explique Marion Cortiguera. "C'est-à-dire que j'essaye de recréer un mamelon, et un téton avec une forme la plus naturelle possible, et essayer de donner l'illusion du volume."

Deux séances d'une heure chacune suffisent à Marion Cortiguera pour dessiner à ses clientes un nouveau mamelon. Laurence, 47 ans, a fait la première séance il y a trois semaines. Et dès sa sortie du salon, elle a trouvé le résultat époustouflant. "Je me suis dit 'mais c'est magnifique !'", lance la Sarthoise. "C'est comme si c'était mon mamelon d'avant mon opération, d'avant ma mastectomie. La couleur est très naturelle, et la cicatrice ne se voit pratiquement plus. Je me dis qu'on ne pourra plus savoir que j'ai eu un cancer."

La thérapie par le tatouage

Pour de nombreuses clientes de Marion Cortiguera, ce nouveau mamelon est lourd de sens. "C'est une manière pour elles de se réapproprier leur corps, c'est le symbole d'une féminité retrouvée", raconte la tatoueuse. Plus encore, c'est souvent pour elles la dernière étape d'un long chemin vers la guérison. "C'est un peu le point final", confie Laurence. "C'est la fermeture de la parenthèse de deux ans et demi de cancer. Pour moi ce tatouage, ça voulait dire 'on en termine, il faut passer à autre chose'"

Une thérapie à part entière, remboursée par la sécurité sociale si elle est prescrite par un médecin. "Mais ce serait bien qu'un jour, chaque femme puisse y avoir accès. Pour l'instant, ce n'est possible que si le chirurgien joue le jeu", regrette Marion Cortiguera. "Et beaucoup de femmes ne savent malheureusement pas que c'est possible".