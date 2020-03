À Nîmes, "au Mas de Mingue, certains habitants ne se soignent plus " selon Aline Galice

Aline Galice, présidente du comité de quartier du Mas de Mingue à Nîmes, était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce mercredi matin.

Sur six médecins il y a quelques années pour les 4.500 habitants du Mas de Mingue, ils ne sont plus que deux actuellement et il n'y en aura bientôt plus qu'un seul. Les habitants souhaitent voir s'installer une maison médicale. Une réunion publique était organisée mardi soir au centre Jean-Paulhan.

Le Mas de Mingue, un désert médical

Une initiative du comité de quartier qui avait invité les candidats aux élections municipales : un représentant des sept listes en présence à Nîmes a répondu présent. Des engagements ont-ils été pris par les candidats ? Aline Galice s'en explique sur France Bleu Gard Lozère.